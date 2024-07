La nouvelle Mercedes-AMG GT est une voiture de rêve qui change de genre

A 229 050€ le morceau, la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance possède heureusement un équipement de série généreux. La voiture affiche une présentation flatteuse à l’extérieur comme à l’intérieur avec aussi une dotation dynamique à la pointe (freins carbone-céramique, AMG Active Ride, roues arrière directrices…) mais on note quand même quelques pingreries comme le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go (ainsi que l’assistant de changement de voie et toutes les fonctions liées à la navigation) à 2 950€.

Et attention si vous voulez commencer à personnaliser votre Mercedes à tous les niveaux : ça pique. Un pack « Chrome Extérieur AMG » pour ajouter des détails brillants ? 1 150€. Le pack Carbone extérieur ? 5 200€. Le pack aérodynamique avec l’aileron arrière fixe ? 3 550€. La peinture mate « Orange cuivre magno Manufaktur » ? 7 100€. Les jantes forgées de 21 pouces à la belle finition bronze ? 4 650€. De jolis cuirs rouges ou d’autres coloris à l’intérieur ? Malheureusement, les plus beaux nécessitent d’ajouter le pack intérieur Manufaktur à 11 700€. On personnalise cette grosse Mercedes comme une Bentley ou une Aston Martin.

Le point techno : un système hybride rechargeable au dimensionnement spécial Alors que les grosses hybrides rechargeables de Porsche ou Lamborghini utilisent de grosses batteries (25,9 kWh) permettant d’approcher ou de dépasser les 100 km d’autonomie électrique), le groupe motopropulseur de Mercedes-AMG préfère des accumulateurs beaucoup plus petits (4,8 kWh de capacité nette). Celui de l’AMG GT 63 E Performance est le même que celui de l’AMG GT 63 S E Performance coupé 4 portes, avec seulement des différences au niveau du V8 (celui de la deux portes, à 612 chevaux, est de la dernière génération alors que celui de la 4 Portes est plus ancien avec ses 639 chevaux). Alors que le moteur électrique se situe entre le vilebrequin et la boîte à double embrayage sur les Porsche, celui des grosses Mercedes-AMG se trouve sur le train arrière et envoie son couple via une boîte de vitesses à deux rapports. Il sert les performances (avec une belle répartition des basses à 51 % à l’avant et 49 à l’arrière au lieu de 54/46 sur le 100% thermique) sans trop se focaliser sur les économies d’énergie et le cycle WLTP.

L'équipement de la version GT 63

