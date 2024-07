La nouvelle Mercedes-AMG GT est une voiture de rêve qui change de genre

La Mercedes-AMG GT se positionne à la fois face aux Porsche 911 de milieu de gamme et aux grosses 2+2 de luxe. Elle abaisse son prix de base à 144 550€ avec un modeste quatre cylindres turbo 2,0 litres d’A45 AMG développant 421 chevaux, mais on imagine que disposer d’une telle motorisation sur une sportive aussi haut de gamme ne présente que peu d’intérêt. Dans sa variante GT 63 V8, elle démarre à 199 750€ avec ses 585 chevaux. Quant à cette variante hybride rechargeable, elle s’affiche à partir de 229 050€. A quoi faut-il la comparer ? Il n’existe qu’une seule autre hybrides rechargeable parmi les grandes 2+2, la toute nouvelle Bentley Continental GT de 782 chevaux qui demande 300 000€ au minimum.

Même si elle se trouve de l’autre côté du spectre, la Porsche 911 Turbo S et ses 650 chevaux vertigineux se présente elle aussi comme une concurrente. Elle coûte encore plus cher (250 260€), alors que l’Aston Martin DB12 démarre quasiment au même prix (227 000€) avec ses 680 chevaux. La Maserati GranTurismo Trofeo (V6 bi-turbo de 550 chevaux) débute elle aussi sous les 230 000€. N’oublions pas non plus la Ferrari Roma de 620 chevaux, facturée 216 000€ en prix de base. La Mercedes joue donc bien dans la cour des GT 2+2 les plus haut de gamme, même si elle figure pami les modèles les plus abordables de cette catégorie élitiste (tout est relatif, bien sûr).

A retenir : ni une vraie super-sportive, ni totalement une 2+2 de grand luxe

L’AMG GT de seconde génération change sa philosophie par rapport à la précédente mouture. Elle renonce à jouer sur le terrain des super-sportives les plus radicales (Porsche 911 GT3, Aston Martin Vantage…) et sacrifie une partie de son plaisir de pilotage pur sur l’autel du luxe et du raffinement. Elle reste cependant un peu moins habitable que les palaces du genre de la Bentley Continental GT ou de la Maserati GranTurismo, mais aussi plus sportive que ces dernières dans l’absolu. Son positionnement nous paraît cohérent pour toucher une clientèle plus large que celle de l’ancienne, même si on regrette les fabuleuses sensations de conduite des variantes les plus radicales de cette dernière.

Et si la surpuissante version hybride rechargeable E Performance ajoute effectivement des performances vertigineuses en ligne droite, elle n’apporte rien de plus finalement puisqu’elle souffre tout de même d’un malus écologique de plus de 40 000€ chez nous à cause de ses 188 g (en plus d’un malus au poids de 7 900€ au minimum à cause de ses 2 195 kg). Autant se contenter, donc, de la GT 63 V8 déjà très rapide et plus légère, ou attendre la prochaine variante GT 63 Pro qui porte la puissance du V8 à 612 chevaux et augmente l’efficacité dynamique grâce à des réglages châssis plus radicaux (nous avons fait un petit tour passager assez impressionnant à son bord). Avouons tout de même que la gueule de cette GT, son efficacité dynamique sérieuse et sa praticité relative risquent de séduire ceux qui recherchent une voiture de rêve bonne pour la vie de tous les jours. Il faudra juste accepter d’y perdre un peu au registre des sensations par rapport à l’ancienne.

Caradisiac a aimé

La gueule intimidante

Le confort de haut niveau

Les performances en ligne droite

Caradisiac n'a pas aimé

Places arrière limitées

Plaisir de pilotage en retrait

La GT 63 "thermique" nous paraît plus intéressante

Prix Mercedes-AMG GT (2024)

AMG GT 43 : 144 550€

AMG GT 63 : 199 750€

AMG GT 63 S E Performance : 229 050€