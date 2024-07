La Mercedes-AMG GT63 Pro ajoute un peu de sport dans son luxe

Commercialisée entre 2014 et 2021, la Mercedes-AMG GT de première génération était une voiture de sport assez radicale dans sa philosophie, rivalisant avec la 911 avec une architecture différente (V8 installé à l’avant et seulement deux places à bord). Lancée en 2023, la seconde génération du modèle préfère une approche plus « Grand Tourisme » avec une définition technique qui se rapproche des Bentley Continental Gt, Ferrari Roma et autres 2+2 de grand luxe. Elle est plus grosse, plus lourde et plus confortable.

Mais elle n’abandonne pas le sport pour autant, comme le prouve l’arrivée de cette inédite version « Pro » présentée au Festival of Speed de Goodwood le week-end dernier. Comme sur l’ancienne AMG GT R Pro, l’idée est ici d’améliorer l’efficacité dynamique de la voiture avec des modifications mécaniques stratégiques.

Son V8 bi-turbo de 4,0 litres grimpe à 612 chevaux et 850 Nm au lieu de 585 chevaux et 800 Nm, sa face avant récupère des ouïes latérales plus grosses pour améliorer le refroidissement du moteur et comprend désormais des clapets actifs (permettant de gagner 30 kg d’appui à l’avant). Elle utilise aussi des freins carbone-céramique de 420 mm de diamètre à l’avant (au refroidissement amélioré lui aussi), mais également des jantes forgées de 21 pouces et des pneus semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Plus de 200 000 euros

Capable de bondir de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et de toucher les 200 km/h en 10,9 secondes (cinq dixièmes plus vite que l’AMG GT63 normale), cette AMG GT63 Pro se positionnera sans doute entre la GT63 normale (199 750€) et la GT63 S E-Performance (229 050€) de 816 chevaux. Elle s’imposera certainement comme la variante la plus performante sur circuit et pourra peut-être s’approcher d’une Porsche 911 Turbo S en termes de philosophie et d’efficacité. Comme cette dernière, elle sera hélas taxée du malus écologique français maximal de 60 000€.