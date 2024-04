Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance (2024) : la totale

En France, la nouvelle Mercedes-amg Gt n’est pour l’instant disponible qu’avec un V8 bi-turbo de 4,0 litres développant 585 chevaux dans sa version 63. Dans sa dernière variante GT 43 (dont on ne sait toujours pas si elle viendra chez nous), elle se limite à 421 chevaux via un modeste quatre cylindres turbo de 2,0 litres.

La voilà cette fois dans sa version très haut de gamme, qui arrivera bien chez nous d’ici quelques mois. Dans sa nouvelle déclinaison E-Performance, la Gt 2+2 allemande récupère le V8 biturbo de la GT63, poussé à 612 chevaux et 850 Nm, mais elle y ajoute un moteur électrique de 204 chevaux et 320 Nm. Avec au total 816 chevaux et 1 420 Nm de couple cumulé, à comparer aux 843 chevaux et 1 400 Nm de la GT Coupé 4 Portes E-Performance essayée par Caradisiac en 2022.

Elle coûtera largement plus de 200 000€

Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et de filer à 320 km/h, cette AMG GT à brancher pèsera hélas largement plus de deux tonnes sur la balance sachant que la GT63 actuelle avoue déjà 1 895 kg sur la balance (et que le système hybride rechargeable ajoute environ 300 kg). Elle ne peut rouler en mode électrique que sur 13 km avec ses modestes batteries de 6,1 kWh (avec une recharge en courant alternatif à 3,7 kW de puissance) et subira un malus écologique 2024 de 40 000€ chez nous à cause de ses 188 g/km de CO2.

Côté prix, elle dépassera très probablement les 206 850€ de l’actuelle AMG GT 63 et se retrouvera en concurrence avec des machines comme l’Aston Martin DB12, la Maserati GranTurismo Trofeo ou la Ferrari Roma.