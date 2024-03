Mercedes-AMG GT 43 (2024) : une voiture de rêve avec un petit moteur

La Mercedes-AMG GT de seconde génération utilise, comme la précédente mouture, un V8 bi-turbo de 4,0 litres. Depuis son lancement à la fin de l’année dernière, elle revendiquait sous le capot 585 chevaux et 800 Nm. Des chiffres dans la pure tradition du département sportif du constructeur allemand.

Mais voilà que même le haut de gamme sportif de la marque à l’étoile se met au « down-sizing » : après la très clivante C63 S E-Performance hybride rechargeable, la GT 43 embarque à son tour un petit quatre cylindres turbo. Comme la SL 43 déjà équipée de ce même bloc (qu’on connait depuis la dernière A45 S), elle développe 421 chevaux (pour 500 Nm) et bénéficie d’un turbocompresseur à entraînement électrique.

Disposant d’une boîte automatique à 9 vitesses comme la « grosse » version V8, elle se contente des deux roues motrices arrière au lieu de la transmission intégrale, revendique un 0 à 100 km/h en 4,6 secondes et touche 280 km/h en vitesse de pointe. Des chiffres un peu « tendres » pour une auto au look si impressionnant.

Elle n’échappe pas au malus

Hélas, vous contenter de ce petit moteur dans votre belle Mercedes-amg Gt ne vous permettra pas d’échapper au malus écologique français : avec ses 10,3 l/100 km de consommation mixte et ses 235 g/km de CO2, elle a droit comme la variante V8 à 60 000€ de taxe. Sachant qu’elle pèse tout de même 1 775 kg sur la balance et qu’elle coûtera probablement plus de 140 000€ (la SL 43 Roadster vaut 149 300€ avec le même moteur), on ne voit aucune raison de ne pas opter carrément pour la GT 63 S affichée à 199 749€ avec le même malus. La différence de performance, de raffinement mécanique et d’agrément risque d’être énorme.