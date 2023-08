L’AMG GT fait partie des modèles qui ont fait battre le cœur de bon nombre d’amoureux de l’automobile. On peut donc affirmer qu’il est dans la droite lignée des SLR et SLS. Un engouement dû évidemment à ses performances – notamment dans sa version R, mais également à ses lignes bestiales constituées d’un long capot et d’une poupe ramassée pouvant être agrémentée par un imposant aileron. Nous avions hâte de découvrir la nouvelle.

dailymotion Présentation video - Mercedes AMG GT (2023) : toujours sportive ?

Une allure inédite

Quand les portes du studio où la dernière réalisation d’AMG GT était tapie, se sont ouvertes, les réactions des journalistes européens présents furent contrastées. Difficile de dire que le design n’est pas réussi, car on retrouve de la sportivité et une allure indéniable, tout ce que l’on attend d’un coupé. Toutefois, les proportions ne sont pas les mêmes et immédiatement, on se rend compte que la longueur a augmenté. Ainsi, elle passe de 4,55 m à 4,73 m, soit un accroissement d’environ 18 cm. La conséquence la plus directe est l’espace dédié aux occupants qui grandit fortement.

Pour ce qui est du style, l’AMG-GT est proche du SL avec une large calandre frappée en son centre par la grande étoile, qui peut être surmontée par le logo AMG. Le dessin de projecteurs avant et des feux est inédit et il permet de bénéficier d’une nouvelle signature lumineuse en 3 points. Ceux arrière sont reliés par un bandeau lumineux. La poupe conserve pour sa part sa forme arrondie et peut toujours recevoir un aileron.

Une 2+2 !

À l’intérieur, pas de grande surprise puisque la planche de bord reprend les grandes lignes de celle du dernier SL. Elle se compose d’un large écran multimédia implanté verticalement de 12,8 pouces. Elle côtoie une instrumentation numérique de 12,3 pouces à la forme spécifique relayée par un affichage tête haute. Bien évidemment, les aérateurs en forme de turbines sont toujours d’actualité. Rien à redire au niveau de la qualité de très haut niveau avec l’utilisation de matériaux comme l'aluminuim, l'alcantara ou le carbone.

Mais la principale nouveauté réside à l’arrière puisque cette AMG-GT est désormais une 2+2, du moins peut l’être, à condition de prendre l’option le permettant. Si tel est le cas, vous pourrez prétendre à deux sièges arrière à réserver uniquement à des enfants, mais aussi à des sièges arrière rabattables. Sans cette option, vous aurez juste droit à une paroi de séparation entre l’habitacle et le coffre. Celui-ci d’ailleurs est nettement plus pratique à utiliser avec une capacité comprise entre 321 et 675 litres De quoi permettre aux futurs acheteurs de loger sans problème deux sacs de club de golf.

Pas d’hybridation, ouf !

Sous le capot, que les puristes se rassurent : pas de trace d’hybridation ici. Que du bon vieux thermique avec le V8 biturbo 4.0 63 AMG de 585 ch et 800 Nm et aussi un peu plus tard le 55 AMG, même moteur dégonflé à 476 ch et 700 Nm. Les performances sont de tout premier plan avec pour la version la plus puissante un 0 à 100 km/h abattu en 3,2 s et une vitesse maximale de 315 km/h.

Beaucoup, beaucoup plus lourd !

Pour supporter toute cette cavalerie, Mercedes a équipé son nouveau coupé de tout ce qui se fait de mieux en matière de liaisons au sol et il reprend la plate-forme du dernier SL. Par rapport à la précédente génération, le principal changement concerne la transmission : finie la pure propulsion. Cette AMG GT est désormais obligatoirement une quatre roues motrices, qui peut bien évidemment faire varier automatiquement la répartition du couple sur l’un ou les deux essieux. Parmi les autres assistances, citons un train arrière directionnel, un freinage carbone céramique, des suspensions actives avec des barres anti-roulis elles aussi actives ainsi qu’un différent arrière à glissement limité. À l’inverse, certaines technologies présentes sur le premier AMG-GT sont abandonnées à l’image de l'embrayage à carter sec ou de la boîte de vitesses qui passe dorénavant à l’avant et non plus à l’arrière.

Tout cela est bien joli, mais comme on pouvait le craindre, ce n’est pas sans conséquence sur le poids, bien au contraire. La nouvelle AMG -GT sera nettement plus lourde que la première. Ainsi celle-ci affichait un poids de 1 645 kg, la nouvelle sera proche du SL avec lequel elle partage de nombreux éléments mécaniques. Résultat : aux environs de 1 900 kg sur la balance, soit une augmentation du poids de 245 kg !!! Une différence qui s’explique par la techno embarquée, mais aussi les dimensions.

Vivement les premiers essais, car nous attendons de voir avec impatience si cette nouvelle AMG GT sera à la hauteur de la précédente, comme nous avions pu le voir avec Soheil Ayari.

Cette nouvelle AMG-GT est dévoilée en ce moment à l’occasion du concours d’élégance de Pebble Beach. Elle fera sa première sortie officielle lors du salon de Munich qui aura lieu début septembre. La commercialisation interviendra début 2024. Les prix ne sont pas connus pour l’instant, mais ils devraient approcher les 200 000 €.