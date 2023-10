La nouvelle Mercedes-AMG GT coûte plus cher que la Porsche 911

Lorsque Pierre Desjardin essayait la toute nouvelle Mercedes AMG GT de première génération pour Caradisiac en 2015, la très belle sportive allemande au long capot s’affichait à partir de 124 900€ dans sa version de base. Les choses ont hélas bien changé huit ans plus tard, alors que la marque à l’étoile lance la seconde génération de son modèle le plus sportif. L’esprit de l’auto a d’ailleurs un peu changé entre temps, puisqu’elle possède désormais deux places à l’arrière. Histoire de mieux concurrencer la Porsche 911 qu’elle visait initialement ? Pas seulement car elle joue d’avantage les grands coupés luxueux et elle coûte beaucoup plus cher que cette dernière.

199 750€, voilà le premier prix français de cette AMG GT de seconde génération. On s’attendait à une hausse de son prix puisqu’en plus de l’inflation naturelle, elle possède un V8 bi-turbo plus puissant qu’avant (585 chevaux dans sa version 63) et une transmission intégrale. Et à ce prix, l’auto dispose d’un très bon niveau d’équipement avec seulement le système son 3D ou les aides à la conduite de niveau 2 manquantes de série. Mais elle coûte tout de même 75 000€ de plus que la 911 Carrera de base (124 885€) ou presque 20 000€ de moins qu’une 911 Turbo (217 386€).

Proche des 2+2 de luxe

La nouvelle Mercedes-AMG GT se retrouve assez proche des grosses 2+2 de luxe du marché. La Maserati GranTurismo Trofeo, par exemple, coûte 225 650€ (contre 181 350€ pour la version Modena moins puissante de 460 chevaux). L’Aston Martin DB12 de 680 chevaux (au moteur assez proche) s’affiche elle à partir de 225 000€. Il faudra aussi rajouter le malus écologique français de 60 000€ en 2024, mais aussi le malus au poids puisque la bête pèse 1 970 kg sur la balance à cause de son habitacle agrandi et sa transmission intégrale de série. Précisons tout de même que Mercedes devrait lancer une version hybride rechargeable dans un futur proche pour « zapper » une bonne partie de ce malus.