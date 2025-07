Un premier week-end de vacances chromatiquement chaud sur les routes

Après la vague de chaleur, la vague des départs en vacances va submerger l’Hexagone. Et avec elle, l’apparition des premières grosses perturbations de circulation.

Les primo-juilletistes vont partir en villégiature dès ce vendredi 4 juillet. Une forte affluence est attendue sur l’ensemble des grands axes du pays, en direction des régions côtières. Samedi 5 juillet, Bison Futé voit carrément rouge. Saturation des axes en perspectives.

Les risques de perturbation risquent de connaître un risque d’embouteillage inextinguible sur l’A7 entre la commune des Pennes Mirabeau et Marseille. En raison de travaux, l’autoroute sera exceptionnellement fermée dans les deux sens de circulation du vendredi 4 juillet à minuit, au dimanche 6 juillet 2025 à midi.

Vendredi 4 juillet : classé orange

Dans le sens départs, les difficultés de circulation devraient concerner la plupart des grands axes de l’hexagone dès la mi-journée. En particulier, sur les routes desservant la côte atlantique (RN165, A11 et A63 en particulier), le couloir rhodanien (A7 et A46), la côte méditerranéenne (A54, A8, A57, A61), et sur les axes venant des frontières du Nord-Est (A31, A25, A4).

En Île-de-France, le trafic sera très dense dès la fin de la matinée, en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, ainsi que sur l’A86 et l’A6b. En milieu d'après-midi, la hausse des trafics sur les autoroutes A10 et A6, conjuguée aux trajets pendulaires, pourrait entraîner des difficultés de circulation jusqu'en fin de soirée. L’autoroute A13 vers la Normandie pourrait, à en croire Bison Futé, connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi. Le pourtour méditerranéen devrait également connaître une circulation importante sur les A7, A8, A9.

Samedi 5 juillet : Bison Futé voit Rouge

Dans le sens des départs, devrait être une journée très chargée du début de la matinée jusqu’en début de soirée. Elle est classée rouge au niveau national. Les encombrements les plus importants seront focalisés en direction de la côte normande (A13), de la côte atlantique (A11, RN165, A10) et de la côte Méditerranée (A7, A9).

En Île-de-France, dès le tout début de la matinée, la circulation sera dense en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10. Des ralentissements pourraient apparaître relativement tôt dans la matinée notamment sur l’autoroute A10 et dans une moindre une mesure sur l’autoroute A6. En milieu de matinée, l'augmentation des trafics sur les autoroutes A10 et A6, renforcera ces difficultés de circulation qui pourraient perdurer jusqu'en milieu d’après-midi. L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des congestions dès le milieu de la matinée pouvant se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi.

Dans le sens des retours, le pourtour méditerranéen devrait concentrer les difficultés les plus importantes, sur les axes A8, A9 et A54.

Dimanche 6 juillet : c'est mitigé

Dans le sens des départs, une forte affluence est attendue sur les routes du quart Nord-Ouest (A10, A11 et A13), de la vallée du Rhône (A7) et pour l’accès au Tunnel du Mont-Blanc. Elle devrait s’étendre de la fin de matinée, jusqu’en début de soirée. Ailleurs Bison Futé prévoit de la fluidité.

Les conseils de conduite de Biuson Futé entre le 4 et le 6 juillet

Dans le sens des départs

Vendredi 4 juillet

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 23h,

Évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx de 15h à 19h,

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 12h à 18h,

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 14h à 19h, et entre Orange et Marseille de 17h à 19h,

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 15h à 18h,

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne de 16h à 19h,

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, entre 12h et 18h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 21h.

Samedi 5 juillet

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 17h,

Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 10h à 14h,

Évitez la route nationale 165, entre Nantes et Quimper, entre 13h et 17h,

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 8h à 12h, entre Orléans et Tours, de 11h à 14h, et entre Tours et Bordeaux, de 10h à 17h,

Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 8h à 15h. Entre Orange et Marseille, de 10h à 20h,

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 11h à 14h. Entre Narbonne et l’Espagne de 11h à 17h,

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 13h à 15h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 16h.

Dimanche 6 juillet

Évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx de 11h à 15h,

Évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen de 15h à 17h,

Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes de 16h à 19h,

Évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours de 9h à 14h,

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 12h à 20h,

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, entre 12h et 14h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 19h.

Dans le sens des retours

Vendredi 4 juillet

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 18h à 20h,

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 17h à 20h,

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 16h à 19h,

Évitez l’autoroute A57, entre Le Luc et Toulon, de 16h à 18h,

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 17h à 20h.

Samedi 5 juillet

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 14h,

Évitez l’autoroute A8, entre La Fare-les-Oliviers et Le Luc, de 11h à 13h,

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Orange, de 11h à 17h,

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 10h à 15h.