L'autoroute A13 réouvrira entièrement le lundi 24 juin 2024

Rien ne va plus depuis le 19 avril dernier sur l’autoroute A13. A cause d’un gros problème d’affaissement détecté sur le viaduc de la portion située entre Vaucresson et Paris, elle avait été totalement fermée en attendant la tenue de travaux pour la remettre en état.

Le 10 mai dernier, déjà, une voie avait déjà été réouverte dans le sens province-Paris en attendant la finalisation des travaux. Et il y a enfin une bonne nouvelle pour cette semaine : d’après les journalistes du Parisien, le trafic reprendra sur deux voies à partir de ce jeudi à 05h30 sans restriction, toujours dans le sens province-Paris.

Réouverture totale le 24 juin

Et il faudra finalement attendre le lundi 24 juin prochain pour que l’autoroute A13 réouvre entièrement. Dans la soirée de cette journée-là, les deux sens de circulation redeviendront accessibles pour tous les véhicules de façon normale. La fin d’un calvaire pour ceux qui doivent utiliser cette autoroute tous les jours dans leurs déplacements quotidiens, confrontés depuis le 19 avril à d’énormes bouchons.