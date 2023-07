Qui es-tu Bison Futé ?

Scalpé, mais toujours là ! Depuis 2022, dans le cadre de la modernisation de son site internet, Bison Futé a décidé de revoir son logo.

Adieu, le chef indien présent depuis 1976. Bonjour la silhouette stylisée du bison. Conçue par Hugo Vanmalle, graphiste au Ministère de la Transition Écologique, cette nouvelle signature, simplifie l’image de l’institution et permet peut-être aussi de la mettre plus en cohérence avec son nom.

Mais si l’image change, le cœur de métier de Bison Futé, lui, demeure. Prévoir et informer en temps réel de l’état du trafic routier sur l’ensemble du réseau national restent ses principales prérogatives.

Comment sont établies les prévisions ?

Bison Futé travaille avec les Centres d’Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) des onze Directions Interdépartementales des Routes (DIR). L’information est recueillie sur le terrain par les gestionnaires routiers (directions interdépartementales des routes, sociétés concessionnaires d’autoroutes, collectivités territoriales). Mais pas que !

Le dispositif s’appuie également sur des systèmes automatiques de recueil des données et de surveillance du trafic comme les stations de mesure de trafic postées en bord de route, les caméras de surveillance de la circulation et les 4 000 boucles électromagnétiques enfouies dans les chaussées. Une fois collectées, ces données sont mises en corrélation avec les niveaux de trafic passés sur les dix dernières années, puis croisées avec des coefficients de saisonnalité, des évolutions sociales, des événements exceptionnels (travaux, grèves, etc.).

Ainsi est proposée une première version du calendrier du trafic routier pour l’année à venir, avec une estimation de l’intensité du trafic pour chaque période sur chaque axe routier. Les prévisions sont ensuite affinées en fonction des dates et zones des vacances scolaires, ou encore des jours fériés. Une quinzaine de jours avant les « départs prévus » Bison Futé indique aux automobilistes les événements exceptionnels (chantiers, météo…) qu’ils sont amenés à rencontrer lors de leur trajet.

L’été, au moment où environ 8 millions de véhicules (20 % du parc automobile national) peuvent circuler simultanément sur les grands axes routiers, la fiabilité des prévisions de Bison Futé atteint près de 80 %.

Comment sont calculés les bouchons ?

« Un bouchon se définit comme étant l’accumulation de véhicules progressant à une allure très lente et par bonds, sur une ou plusieurs files continues et sur une distance d’au moins 500 mètres. » Les seuils de Bison Futé sont calés sur les pics d’encombrement de la journée pour la France entière : inférieur à 150 kilomètres, on reste dans le vert « circulation habituelle. » De 150 à 350 kilomètres, on passe à l’orange « difficile ». De 350 à 600 kilomètres, on voit rouge, très difficile. » Plus de 600 kilomètres, c’est noir, « extrêmement difficile. » En la matière, le record absolu d’encombrements, demeure celui du mercredi 22 mai 2019, lors des départs en week-end de l’Ascension avec 1 340 kilomètres de bouchon cumulés à 18h10.

À qui s’adresse Bison Futé ?

Après les embouteillages historiques en direction de l’Espagne de l’été précèdent, le ministère des Transports décide de lancer en 1976, une importante campagne de communication à destination des automobilistes avec comme mascotte un chef indien baptisé « Bison Futé ». À l’origine, sa mission consiste à indiquer aux conducteurs les secteurs surchargés en période estivale et à leur proposer des itinéraires de délestage. Pour leur faciliter le trajet des cartes routières papiers leurs sont distribuées gratuitement (600 000 en 1976) où sont mentionnées avec les routes « bis ». En 1983 Bison Futé publie son premier calendrier prévisionnel. Sa mission s’étendra ensuite à ensemble du réseau routier tout au long de l’année, pour finalement devenir l’emblème de l’information routière publique en temps réel. Après la création du site internet en 1997, l’application mobile (lancée en 2016) fournit en temps réel (actualisation toutes les 3 minutes) une information sur l'ensemble du réseau routier national (tous les événements et leurs conséquences proviennent des gestionnaires du réseau routier national).

La Délégation à la Sécurité Routière (DSR) est associée à la communication pour les messages de conseils de conduite et de comportement destinés à lutter contre l’insécurité routière. Mais face à l’ubérisation et le développement des applis communautaires comme Waze ou iCoyote Bison Futé, se recentre sur sa mission de service public. Ses contenus, certes disponibles pour le grand mais, s’adressent surtout aux gestionnaires des réseaux, aux médias et aux professionnels des transports. Cela permet par exemple aux transporteurs de connaître les routes interdites aux poids lourds durant la période estivale, aux collectivités de planifier les travaux routiers, aux autorités (préfets, gendarmes et policiers) de bien suivre la surveillance du réseau, ou encore aux médias d’accéder aux cartographies des embouteillages sur leur périmètre géographique.

Et finalement, de permettre au grand public de connaître les prévisions de Bison Futé, sans même s’y être connecté.