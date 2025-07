Entre le thermique et l’électrique, BMW se montre confiant, mais va jouer les équilibristes

Lors d’une interview accordée à nos confrères d’Automotive News Europe, le directeur des moteurs de la marque, mais aussi du site de production de Steyr en Autriche, Klaus von Moltke, détaille comment la firme allemande met en place sa stratégie afin de répondre à un marché incertain.

Tout en conservant la production de moteurs thermiques, le site autrichien se transforme pour développer la branche électrique de la marque et notamment les prochaines Neue Klasse (futurs Série 3 électrique et iX3).

Avec 4 900 employés, ce site est au cœur de la stratégie du constructeur allemand puisqu’il a été désigné comme le centre mondial de développement et de production de cette nouvelle plateforme électrique. Une décision qui rejouit le directeur des moteurs : « cela nous offre une sécurité pour l’avenir au-delà de 2030 ».

Malgré le développement du moteur électrique, « le moteur à combustion est notre fondement et finance également l’activité de demain ». En 2024, le site a produit environ 1,2 million de moteurs thermiques. Puisque ce type de moteur a encore de l’avenir, Bmw continue d’investir avec la possibilité de rendre compatible le diesel au biocarburant HVO 100 et surtout de répondre à la norme Euro 7, même si cette dernière est peu contraignante.

BMW se dit « ouvert à toutes les technologies » comme la plupart des constructeurs. Surtout, la marque a pour objectif que « tous les employés soient capables de travailler sur toutes les technologies ».

En plus de rendre ses effectifs polyvalents, la firme souhaite être moins dépendante des fournisseurs. C’est pourquoi l’onduleur sera produit en interne : « nous considérons l’onduleur comme un composant qui nous distingue de la concurrence et offre un potentiel considérable pour développer davantage l’efficacité et les performances des entraînements électriques ».

BMW compte stabiliser la production de moteurs thermiques à 1,2 million d’unités par an comme aujourd'hui, malgré une montée en cadence des électromoteurs à 600 000 unités via deux lignes de montage. En toute logique, « le ratio entre les moteurs thermiques et électriques évoluera en fonction de la demande du marché ».

Si la production du prochain iX3, dès l’automne prochain, est confiée au site de Debrecen en Hongrie, les moteurs viendront bien d’Autriche. Hormis la Chine, le site de Steyr est destiné à desservir tous les marchés.

Enfin, concernant les risques de pénuries de matières premières pour la fabrication des moteurs électriques à cause de la Chine et des demandes de licences d’exportation de terres rares. Klaus von Moltke reconnaît une certaine inquiétude, mais précise que « notre montée en puissance de production n’est pas menacée ».