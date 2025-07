L’un des meilleurs pilotes de F1 va-t-il devoir laisser sa place à Verstappen ?

Max Verstappen est le fer de lance de l’écurie Red Bull depuis 2016. C’est grâce à lui que Red Bull a gagné quatre titres de pilote et trois titres constructeurs entre 2021 et 2024, le quadruple champion néerlandais marquant quasiment tous les points de l’équipe à lui seul.

Depuis le départ de Daniel Ricciardo vers Renault lors de la dernière décennie, d’ailleurs, aucun des coéquipiers de Max Verstappen n’a réussi à se porter à son niveau. Pas le Français Pierre Gasly, ni Alex Albon, encore moins Sergio Perez et Liam Lawson : tous ces talentueux pilotes ont été broyés par Max Verstappen du temps de leur cohabitation avec lui chez Red Bull et son actuel coéquipier, Yuki Tsunoda, ne s’en sort pas non plus. C’est d’ailleurs un vrai mystère de voir un tel écart entre Verstappen et ses coéquipiers !

Verstappen aurait dit oui à Mercedes

Mais justement, même le talent de Max Verstappen ne suffit plus à faire gagner la Red Bull. Distancé au championnat pilotes par la paire McLaren (Oscar Piastri et Lando Norris), le Néerlandais vient d’abandonner au Grand Prix d’Autriche 2025 après avoir été percuté par la Mercedes de Kimi Antonelli au premier virage.

Et d’après les journalistes de Sky Sports, ces deux-là pourraient se retrouver coéquipiers chez Mercedes dès la saison prochaine : Max Verstappen aurait accepté une offre formulée par le patron de Mercedes Toto Wolff, souhaitant faire venir Max Verstappen en remplacement de George Russell à partir de 2026. Il ne resterait plus qu’à convaincre la direction du groupe Mercedes-Benz pour que l’affaire soit conclue.

Mais où irait George Russell ?

Il ne s’agit pas que d’une rumeur sans fondement puisque Toto Wolff a déjà officialisé lui-même des discussions avec Max Verstappen, de même que ce dernier. Mais ce transfert pousserait George Russell à quitter Mercedes alors qu’il effectue actuellement un travail extraordinaire pour tirer le meilleur d’une monoplace incapable de jouer le titre à la régulière.

Vainqueur du championnat de F2 dans sa première saison puis capable de soutenir la comparaison avec Lewis Hamilton chez Mercedes (et même de le surclasser), George Russell est lui aussi un talent brut qui réussit de bien meilleures performances actuellement que son nouveau jeune coéquipier Kimi Antonelli. Le voir poussé vers la sortie, alors que son contrat arrive à sa fin au terme de la saison 2025, constituerait ainsi une sacrée surprise et même une injustice pour l’Anglais qui avait déjà dû ronger son frein pendant de longues saisons sur une mauvaise Williams à son arrivée en Formule 1 !

Il se dit aussi que Max Verstappen, actuellement sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2028, aurait le droit de partir plus tôt s’il termine la saison plus bas que troisième au championnat pilotes (car il exigeait contractuellement de disposer d’une voiture très compétitive). Il se trouve qu’il navigue actuellement en troisième position du championnat, juste devant George Russell.

D’après Toto Wolff, sa décision sur la composition de l’équipage de Mercedes en 2026 sera prise avant la rentrée 2025. Et d’ailleurs, il se dit aussi que Mercedes figure parmi les écuries les mieux préparées en vue du changement de réglementation technique de la Formule 1 pour la saison 2026. Pour Max Verstappen et alors que Red Bull fait un petit saut vers l’inconnu avec son nouveau partenaire Ford, il s’agit sans doute d’une opération intéressante. Surtout s’il doit faire équipe avec un Kimi Antonelli débutant plutôt qu’un George Russell au sommet de son art. Surtout que ces deux-là se sont écharpés à plusieurs reprises récemment !

De son côté, George Russell serait aussi en lien avec Aston Martin et Red Bull en vue d'un possible contrat en dehors de Mercedes.