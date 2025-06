Il a failli se produire une catastrophe en Formule 1 (mais c'était beau)

Le dernier Grand Prix du Canada a été catastrophique pour l’écurie dominatrice du championnat du monde de Formule 1 2025 : Lando Norris y a percuté son coéquipier Oscar Piastri alors qu’il essayait de le doubler. Il a perdu gros au championnat mais l’Anglais est visiblement parvenu à surmonter ses problèmes : après avoir écrasé les qualifications du Grand Prix d’Autriche ce samedi, il a tenu la pression devant son talentueux coéquipier.

La bataille entre les deux pilotes était même sublime par moments et on n’est pas passé loin de l’accrochage : lors d’un freinage retardé au maximum, Oscar Piastri a bloqué son train avant et failli harponner Norris !

Lando Norris se rassure

Malgré la très grosse domination des Mclaren, la course est restée chaude jusqu’aux derniers tours comme lorsqu'Oscar Piastri a failli s’accrocher avec l’Alpine de Franco Colapinto alors qu’il lui prenait un tour. Après son abandon au Canada, Norris avait été rejeté à 22 points et il remonte à 15 points après cette solide performance en Autriche. Alors qu’on n’a pas encore atteint la mi-saison, le duel entre ces deux pilotes promet un sacré suspens !

Pour Max Verstappen au contraire, la course a bien tourné à la catastrophe : percuté par Kimi Antonelli en totale perdition au premier virage, il a dû abandonner et risque d’être définitivement décroché de la course au titre pilotes au vu du rythme des McLaren.

Du mieux pour les Ferrari

Derrière, on note une amélioration du rythme des Ferrari. Charles Leclerc a réussi à se qualifier second hier et les deux monoplaces de l’écurie italienne terminent troisièmes et quatrièmes. Au championnat, Ferrari devient d’ailleurs seconde devant Mercedes mais reste à des années-lumière de McLaren.

Du côté des Français, Esteban Ocon a encore réussi à marquer un point sur sa modeste Haas, au contraire de Pierre Gasly sur son Alpine et d’Isack Hadjar qui s’est fait battre par son coéquipier. Alpine reste lanterne rouge chez les constructeurs.