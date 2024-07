À l’assaut du Nürburgring, le prototype du Porsche Cayenne électrique envoie les watts

Le futur Porsche Cayenne électrique ne devrait pas arriver sur le marché avant 2026. Après le Porsche Macan 4 Electric, ce sera le deuxième modèle dont la nouvelle génération ne sera qu’électrique. Pour cela, Porsche reprend la plateforme du Porsche Macan Electric en la modifiant, en l’allongeant et en l’élargissant pour qu’elle puisse accueillir la carrosserie de son grand SUV familial.

Le passage à l’électrique pour ce modèle qui est le cousin technique du Volkswagen Touareg (qui existera aussi en modèle électrique) va s’accompagner d’une prise de poids et c’est principalement pour juger des conséquences des kilos supplémentaires que Porsche a programmé plusieurs séances d’essai à haute vitesse sur la célèbre piste allemande de la Nordschleife.

Réduire les risques liés au poids plus important

Sur le Nürburgring, Porsche teste les débattements des suspensions, la garde au sol de son modèle ainsi que l’espace dans les passages de roues. Avec le poids supplémentaire dû à la présence d’une batterie de forte capacité, il est nécessaire que les suspensions tiennent le choc et que la voiture ne subisse pas de dommages en cas de forts appuis. Sur ce circuit routier du Massif de l’Eifel, l’une des principales difficultés consiste à maintenir une garde au sol constante, ne pas descendre trop bas pour que la batterie ne puisse frotter sur le bitume.

Renforcer les suspensions sans détruire le confort

On peut voir sur les photos que dans le tronçon « Schwalbenschwanz » à l'endroit où se situe le virage « kleines Karussel » la charge sur les amortisseurs est très élevée. Porsche a garni les passages de roues de mousse solide, afin de repérer les éventuelles marques que font les pneus en frottant. Pour éviter les dégâts, le constructeur peut augmenter l’espace à l’intérieur s passages de roues, mais aussi durcir les suspensions tout en évitant de réduire le confort à bord.

Thermiques et électriques contraints de cohabiter ?



Si la marque sportive de Zuffenhausen met en avant son Porsche Macan Electric, il est toujours possible de choisir un Porsche Macan « thermique ». La demande en modèle électrique n’étant pas aussi forte que prévu, Porsche laisse encore « le thermique » au catalogue, et cela même si la marque indique qu'elle sera obligée de passer au « tout électrique » tôt ou tard. Indiquant également que la Porsche 911 sera celle qui restera le plus longtemps possible en thermique avec des motorsations de plus en plus électrifiées. Cette décision de maintenir les modèles thermiques pourrait être valable également pour le Porsche Cayenne. Ainsi les Cayenne électriques et thermiques pourraient cohabiter pendant de longs mois après 2026 car Porsche ne vend pas ses voitures exclusivement en Europe et le Cayenne est présent sur le marché des USA.