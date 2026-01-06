Votre voiture pourrait épier vos moindres faits et gestes, mais cette nouvelle technologie devrait vous éviter le pire

Le salon de CES de Las Vegas est dédié aux nouvelles technologies en tout genre, et l’automobile y participe à son échelle. L’équipementier français Valéo s’est associé à la firme australienne Seeing Machines, spécialisée dans les logiciels, pour développer un système de surveillance de l’habitacle et de ses occupants.

Le nouveau système cartographie l’habitacle de la voiture en trois dimensions et reconnaît la présence de chaque occupant. Ainsi, tous les gestes des passagers ou encore leur position, en plus de celui du conducteur, sont analysés en temps réel. Les données recueillies doivent permettre une meilleure réaction des aides à la conduite et des différents équipements de sécurité. Le déploiement de l’airbag peut ainsi s’ajuster plus finement selon la position de l’occupant par exemple.

Le deuxième volet de cette technologie consiste à relier les aides à la conduite qui captent les informations extérieures et le conducteur. Si une alerte de lumineuse de collision est émise alors que le conducteur ne la visionne pas, une seconde alerte, cette fois-ci sonore, peut être émise. Ceci n’est qu’un exemple, mais avec une surveillance rapprochée des occupants, les aides à la conduite comme le régulateur adaptatif ou le freinage d’urgence automatique peuvent s’adapter.

Des aides de plus en plus intrusives ?

Si ce type de technologie va dans le sens de la sécurité, la perception d’intrusion de la part des conducteurs risque certainement d’augmenter. Les voitures neuves vous alertent déjà lorsque vous quittez la route des yeux pour simplement régler la climatisation sur un écran tactile… Pour le moment, aucune date de lancement sur un véhicule de série n’est avancée.