Tout savoir sur les bornes électriques à domicile

Avec près de 316 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés en France en 2021, la dynamique électrique est clairement établie. Cela représente + 62 % par rapport à 2020 et même de + 355 % par rapport à 2019 selon l’Avere France, association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Quant à la promesse des 100 000 bornes électriques, elle est loin d’être tenue à la fin 2021, avec seulement 53 667 points de recharge ouverts au public, ce qui revient cependant à une hausse de 64 % en un an. Quant aux bornes privées chez les particuliers, selon Enedis, la France en comptait fin 2021 près de 450 000, en progression d’environ + 80 % par rapport à l’année précédente.

Peut-on recharger sur une prise classique ?

Selon EDF, si cela est possible avec une prise reliée à la terre, il est indispensable de faire vérifier au préalable le dimensionnement et l’état de l’installation par un électricien. Avec une puissance de 2,3 kW (comme un sèche-linge) et 10 A d’intensité, il faut compter au moins une nuit pour la recharge du véhicule. Cela peut suffire pour un usage occasionnel mais cette solution n’est pas à conseiller sur le long terme pour une recharge régulière.

Quels dangers en cas de mauvaises installations ?

Le fonctionnement de l’ensemble de l’installation électrique de la maison peut être perturbé, jusqu’aux plombs qui sautent. Plus grave, une surchauffe pourrait dans le pire des cas mener à un risque d’incendie.

Qu’apporte une prise renforcée ?

Avec 3,2 kW et 14 A, une prise renforcée est à la fois plus rapide en charge et plus sûre. C’est la solution médiane idéale, sans aller jusqu’à l’investissement pour une wall box, mais sans les risques d’une simple prise non adaptée. Sa capacité de recharge est plus rapide qu’avec une simple prise, et elle doit être raccordée à un câble spécifique. Elle est reliée au tableau électrique via une ligne dédiée avec ses propres fusibles ainsi que des protections différentielles supportant l’intensité et la puissance de charge.

La prise Green’Up de Legrand est un modèle répandu, monophasé 230 V et en 14 A, évitant le risque de surchauffe et limitant automatiquement la puissance du courant selon le câble de recharge qui est utilisé. Elle peut être programmée ou commandée à distance via un smartphone pour gérer les heures creuses, l’allumer ou l’éteindre avec l’option kit de communication. Elle coûte environ 200 €, une somme doublée avec la pose, soit 400 € environ au total (tarif EDF).

Quelle puissance maximale pour une borne de recharge à domicile ?

Une borne de recharge à domicile, communément appelée « wall box » peut offrir une puissance entre 3,7 kW/16 A et 22 kW/22 A, en courant alternatif (AC) monophasé ou triphasé pour les puissances les plus hautes (11 et 22 kW).

Sa puissance, sa consommation peuvent parfois être gérées à distance. Les normes concernant les Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques (IRVE) doivent être respectées par un électricien spécialisé. Compter entre trois heures et une journée pour l’installation. Ces bornes sont compatibles avec tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Avec une puissance de 3,7 kW, il est possible de récupérer 18 à 20 km d'autonomie supplémentaire par heure, avec 11 kW, jusqu’à 110 à 130 km d'autonomie supplémentaire par heure selon les véhicules.

Quelle puissance minimale faut-il pour son abonnement d’électricité ?

La puissance du compteur d’électricité doit être au moins supérieure à la puissance de la wall box, soit 6 kVa au minimum pour une borne monophasée de 3,7 kW et 12 kVa au minimum en triphasé pour une borne de 11 kW. Il n’est pas forcément nécessaire de revoir son contrat de fourniture d’électricité à la hausse car les bornes adaptent généralement la charge de manière intelligente, privilégiant les heures creuses où le réseau et le lieu d’habitation sont peu sollicités.

Comment choisir l’emplacement du point de recharge ?

Dans une maison individuelle, tout dépend de l’endroit où la voiture est habituellement garée pour la nuit, dans un garage à l’abri, c’est mieux, ou à l’extérieur. Mieux vaut réfléchir à l’emplacement idéal en fonction de la prise de recharge de sa voiture (mais cela pourra évoluer avec le prochain modèle…). L’installateur a l’expérience de ces problématiques et il saura vous conseiller.

Sur quel budget compter pour installer une borne de recharge sécurisée chez soi ?

Alors qu’une simple prise renforcée est aux alentours des 400 € posée, le prix de l’installation d’une wall box se monte entre 900 et 1 300 €. Les travaux de pose et d’installation ont droit à une TVA à taux réduit de 5,5 % pour une borne de type wall box, ou 10 % pour une prise renforcée. De nombreux opérateurs spécialisés proposent leur solution : Zeplug, ZEborne, EVBox, Shell Recharge Solutions, CarPlug, Proxiserve, Chargeguru, Maborneauto, Bornes Solutions, Borne Recharge Service, DrivEco, Inforomu, et même EDF et Engie. Pour les installations en copropriété, s’ajoutent à cette liste Waat, Park’n Plug, MobilityGreen, Sogetrel… Les bornes de recharges proviennent de différents fournisseurs comme Hager, ABB, Wallbox, EVbox, Legrand, etc. Des centres auto comme Norauto peuvent aussi se charger d’installer une prise renforcée ou une wall box.

Les constructeurs automobiles proposent généralement une aide à l’installation d’une borne à domicile avec leur service d’installation partenaire, à l’achat d’un véhicule électrique neuf.

Quant à la recharge elle-même, avec la récente augmentation de l’électricité, les coûts de recharge augmentent aussi mais à domicile, une recharge complète reste particulièrement abordable. Par exemple, on peut compter 2,94 à 3,68 €/100 km pour une consommation de 20 kWh/100 km, selon les tarifs bleus EDF au 1er février 2022, respectivement en heures creuses (0,1841 €/kWh) ou pleines (0,1470 €/kWh). Pour une voiture essence, au prix actuel (3 février 2022) de 1,786 €/l du SP95, pour une consommation de 7 l/100 km, compter 12,50 €/100 km, soit plus de 4 fois plus que le tarif heures creuses (hors abonnement)…

Quelles sont les aides pour l’installation d’une borne ?

Plusieurs aides sont en place pour soutenir la démarche d’installation d’une prise de recharge individuelle. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour leur véhicule électrique, d’un montant de 75 % du montant des dépenses dans la limite de 300 euros pour une installation de charge.

Les automobilistes résidant en habitat résidentiel collectif peuvent bénéficier du programme Advenir consacré au financement du matériel et de l’installation de points de recharge. Il est prévu pour durer jusqu’à fin 2024. Advenir finance jusqu’à 50 % des coûts, dans une limite de 960 euros pour un point de recharge individuel. Mieux vaut confier à l’installateur (qualifié mention IRVE et référencé Advenir) le montage des dossiers de demandes de primes.

On note aussi la présence de nombreuses aides régionales, souvent cumulables.

Comment faire valoir le droit à la prise ?

S’il est possible de prendre la décision soi-même d’installer une prise dans une maison individuelle, il y a plus de contraintes lorsqu’il s’agit d’un habitat collectif. La copropriété ou le bailleur doivent en être informés et la procédure à suivre est plus formelle, pour se libérer de toute opposition. Ainsi les travaux doivent-ils être à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires. Une convention sera établie entre le prestataire spécialisé et le propriétaire, à transmettre au syndic de l’immeuble. Un compteur individuel à la borne permettra de refacturer l’énergie dépensée au propriétaire de la prise.

Cela paraît compliqué ? Heureusement, des sociétés spécialisées comme Zeplug facilitent les démarches et s’occupent de l’installation de A à Z, avec le financement de l’installation de l’alimentation dédiée aux bornes de recharge de la copropriété, l’ouverture d’un compteur personnel et le câblage jusqu’à la borne de recharge. La borne elle-même débute à environ 500 € après aides. Mais dans cette formule, il faut compter avec un abonnement de 19,90 €/mois qui comprend la fourniture de l’électricité. Des offres spécifiques sont calibrées aussi pour l’alimentation des deux-roues électriques. De nombreux autres opérateurs proposent des solutions proches.

Comment programmer la recharge ?

Pour profiter des meilleurs tarifs (heures creuses), il est important de pouvoir programmer la recharge de sa voiture au meilleur moment. La plupart des véhicules électriques permettent de programmer la recharge au moyen de leur ordinateur de bord, ainsi que la climatisation ou le chauffage de l’habitacle avant le départ, tant que la voiture est branchée, sans impact sur l’autonomie. Autre possibilité, certaines bornes permettent aussi la programmation.

Quelles fonctionnalités privilégier ?

Avec une borne connectée, bienvenue dans le monde de la recharge dite intelligente. La programmation à distance, le suivi de la consommation et l’historique des sessions sont facilement consultables, des fonctionnalités bien pratiques pour peu qu’on ait des affinités avec les solutions connectées. C’est particulièrement important pour les gros rouleurs, qui pourront ainsi affiner la gestion de leur consommation. La connexion au Wi-Fi de la maison permet aussi des mises à jour logicielles au fil de la vie de la borne.

Certains fournisseurs de bornes, comme Shell Recharge Solutions (ex-Newotion) proposent en outre des bornes qui ajustent leur puissance de charge de façon optimale en fonction de la consommation du réseau domestique, grâce à son module d’équilibrage de charge dynamique optionnel.

Quelles protections face aux intempéries ?

Les bornes conçues pour être installées à l’extérieur sont bien entendu étanches et elles sont conçues pour résister à des températures extrêmes, généralement entre -30 et + 50 °C. Chaque modèle présente un indice de protection et de résistance qui précise cela. Les modèles placés en extérieur sont particulièrement exposés et donc, plus facilement susceptibles de s’abîmer avec le temps : humidité, corrosion, chocs sont autant d’agressions. Même si l’entretien est minime (il s’agit surtout de contrôles préventifs), il existe des contrats de maintenance avec certains opérateurs, pour garder l’esprit tranquille.

Les fausses bonnes idées

La prise P17 est l’exemple type de la fausse bonne idée lorsqu’il s’agit de recharge d’un V.E. Il s’agit d’une prise très courante dans les lieux publics (par exemple pour connecter une caravane dans un camping), destinée à un usage intensif, bleue si elle est en monophasé, rouge en triphasé. Mais elle n’est pas autorisée pour cet usage. Sans obturateur, elle représente un danger pour des enfants et ne doit en aucun cas être installée chez soi pour cet usage, même si cela représente une bonne économie.

Les bornes avec câble attaché

Le connecteur mural proposé par Tesla est d’un type particulier puisque son câble de 7,30 m y est rattaché. Il est commercialisé 599 € par le constructeur américain, et propose de regagner jusqu’à 71 km d’autonomie par heure de recharge. Il peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur.

Bilan

Choisir la voiture électrique idéale n’est pas forcément facile, mais définir l’installation de charge idéale représente également un vrai défi. Il est important de faire le bon choix pour optimiser sa vie en électrique : définir la bonne puissance de charge, choisir un bon prestataire, s’équiper d’un matériel fiable… Autant de critères qu’un installateur compétent saura expliquer. Car rien ne vaut les conseils d’un expert lorsqu’on se lance sur de nouveaux territoires.