Rendez-vous mardi 21 octobre pour les premières images de l’essai du Mitsubishi Grandis

Le Renault Symbioz est le carton commercial de ce début de saison avec plus de 25 000 exemplaires écoulés. Une bonne nouvelle pour Mitsubishi qui a pris pour base le SUV du Losange pour développer la seconde génération de Grandis.

Sans surprise, les modifications esthétiques sont discrètes. Elles se caractérisent par un masque avant typiquement « Mitsubishi » (hors optiques), des jantes spécifiques, le logo « HEV » sur les portes et un hayon plissé entre des feux spécifiques (avec une signature lumineuse à LED).

À bord, aucun changement hormis l’emblème Mitsubishi sur le volant. On retrouve la grande tablette tactile verticale avec le système Android Automotive très réussi, un bel espace aux jambes grâce à sa banquette arrière coulissante ainsi qu’un volume de chargement oscillant entre 434 et 1 455 litres (banquette rabattue),soit l’une des meilleures capacités du segment.

Techniquement, le Grandis propose deux motorisations : un bloc essence 1.3 micro-hybride MHEV de 140 ch accouplé au choix à une boîte mécanique 6 rapports ou à une auto double embrayage à 7 rapports, ainsi qu’une mécanique hybride intégrale de dernière génération développant 156 ch cumulés.

Les tarifs débutent à partir de 36 890 € : plus cher que le Renault Symbioz, certes, mais que Mitsubushi justifie principalement par la garantie de 8 ans ou 160 000 km.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premiers essais de ce Grandis, qui auront lieu à Palma de Majorque.