Quelles seront les nouveautés à voir sur le stand Mitsubishi au salon de Lyon ?

Pas évident pour une marque devenue confidentielle en Europe de vendre des Renault rebadgées dans l'Hexagone, même si l'effort pour en changer l'apparence est notable, et la garantie portée à huit ans et 160 000 km. C'est pourtant ce qui fait venir la marque au salon de Lyon.

Avec l'ASX de deuxième génération tout d'abord, récemment restylé et proposant depuis peu un nouveau moteur 1.8 hybride 160 ch, comme le Captur dont il dérive. La firme aux trois diamants profitera également de l'évènement pour présenter un inédit Grandis issu du Symbioz, également pourvu de la dernière génération de moteur électrifié du Losange.

Mais surtout, la marque fera sa révolution en exposant son premier modèle 100 % électrique basé sur le Scénic E-Tech, à savoir le dernier opus de l'Eclipse Cross (ci-dessous) dont la face avant ne manque pas de personnalité. Comme toutes les Mitsubishi, le SUV français sauce japonaise se distingue par une garantie constructeur 5 ans/100 000 km avec 3 ans (8 ans ou 160 000 km pour la batterie).

Seul représentant du savoir-faire maison, le nouvel Outlander PHEV lancé au printemps dernier fera le déplacement avec, sous le capot, une mécanique hybride rechargeable à 4 roues motrices promettant à la fois une autonomie en tout électrique de 85 km mais également une puissance cumulée de 300 ch une fois son 4 cylindres 2.4 réveillé. Et au côté du modèle standard : un "Ralliart" aux couleurs de la division sportive de Mitsubishi Motors.