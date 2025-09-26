Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mitsubishi Eclipse Cross 2

Un Mitsubishi Eclipse Cross clone du Scénic 2 000 € moins cher !

Dans Salons / Salon de Lyon

Alan Froli

Qu'est-ce qui peut pousser à acheter une Renault badgée Mitsubishi ? Un prix inférieur, bien sûr ! Encore faut-il que le nouvel Eclipse Cross dérivé du Scénic électrique ne rogne pas sur certaines prestations. C'est ce que nous allons voir...

Pour les connaisseurs de Mitsubishi, Eclipse Cross évoque avant tout un SUV essence ou hybride. Eh bien qu’on se le dise : depuis le rapprochement avec Renault, ce modèle n’est ni plus ni moins qu’un Scénic relooké. Savamment relooké d’ailleurs, surtout à l’avant, avec notamment une fausse calandre nid d'abeille et une signature lumineuse de jour striée. Les custodes également diffèrent avec un large élément en alu et l’on trouve un bandeau noir entre les feux arrière qui se distinguent avec une signature lumineuse également striée.

Dans l'habitacle, peu de changements : on retrouve le très pratique système multimédia Android Automotive et le même mobilier, ou presque, les sièges du haut de gamme Instyle étant toutefois habillés d'un similicuir à surpiqûres en losange, ironiquement inconnues chez Renault. Le coffre n'évolue pas non plus, même si le constructeur indique un volume légèrement inférieur, de 478 litres.

Côté motorisation et batterie, pas de choix pour l’instant, l’Eclipse Cross imposant l’électromoteur de 220 ch et la grosse pile de 87 kWh, l’ensemble proposant à la fois de bonnes performances et une autonomie supérieure à 600 km en cycle mixte WLTP (comme le Scénic).

Côté ravitaillement, il faudra se contenter de 150 kW en courant continu, pour des recharges un peu longues, de 15 à 80 % en 37 minutes Les tarifs viennent tout juste d’être dévoilés, à 44 990 € contre 46 990 € pour le Scénic à prestations équivalentes, les bonus étant valables là aussi, production à Douai oblige. Et en outre, Mitsubishi annonce une garantie 8 ans ou 160 000 km sur l’ensemble de la voiture, comme sur toute sa gamme d'ailleurs.

On n'attendait pas des motifs de sellerie différents. Une bonne chose !
Le bandeau noir entre les feux marque une rupture avec le Scénic, mais pas avec la concurrence qui en abuse.
