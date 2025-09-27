Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mitsubishi Grandis 2

Le Mitsubishi Grandis est-il un meilleur plan que son clone Renault Symbioz ?

Dans Salons / Salon de Lyon

Alan Froli

0  

Dérivé du Renault Symbioz, le nouveau Grandis propose des prestations similaires. Reste à savoir s’il représente une affaire intéressante. Eléments de réponse sur le Salon de Lyon.

Le Mitsubishi Grandis est-il un meilleur plan que son clone Renault Symbioz ?

Par rapport au Renault Symbioz, qui pour rappel est une version rallongée du Captur, le Grandis 2 se distingue avec un masque avant typiquement « Mitsu » (hors optiques), des jantes spécifiques, le logo « HEV » sur les portes et un hayon plissé entre des feux spécifiques (avec une signature lumineuse à LED).

À bord, aucun changement hormis l’emblème Mitsubishi sur le volant. On retrouve la grande tablette tactile verticale avec le système Android Automotive très réussi, un bel espace aux jambes quand la banquette est reculée au maximum mais un manque de largeur à trois, ainsi qu’un volume de chargement oscillant entre 434 et 1 455 litres (banquette rabattue).

Le Mitsubishi Grandis est-il un meilleur plan que son clone Renault Symbioz ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus cher que le Renault…

Techniquement, le Grandis propose deux motorisations : un bloc essence 1.3 micro-hybride MHEV avec un alternodémarreur à courroie développant 140 ch accouplés au choix à une boîte mécanique 6 rapports ou à une auto double embrayage à 7 rapports, ainsi qu’une mécanique hybride intégrale de dernière génération développant 156 ch cumulés, doté d’un quatre cylindres 1.8 à cycle Atkinson.

Un ensemble connu pour sa douceur à l’usage, sa grande sobriété mais ses passages de rapports lents quand on écrase le champignon, affiché à partir de 36 890 €. Un devis supérieur au Symbioz hybride le moins cher, pas vraiment compensé par l’équipement mais par la garantie, de 8 ans ou 160 000 km (conditionnée à un entretien dans le réseau).

Ne vous fiez pas à la position des sièges avant, particulièrement reculés ici : l’espace aux jambes est tout à fait correct.
Ne vous fiez pas à la position des sièges avant, particulièrement reculés ici : l’espace aux jambes est tout à fait correct.
Le volume de coffre est quasiment digne de la catégorie supérieure, surtout si l’on avance la banquette coulissante.
Le volume de coffre est quasiment digne de la catégorie supérieure, surtout si l’on avance la banquette coulissante.

 

Le Mitsubishi Grandis est-il un meilleur plan que son clone Renault Symbioz ?

Photos (6)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Mitsubishi Grandis 2

Mitsubishi Grandis 2

SPONSORISE

Actualité Mitsubishi

Voir toute l'actu Mitsubishi

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/