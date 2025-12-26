Contrôles ZFE reportés en 2026 : pourquoi vous n'aurez toujours pas d'amende dans le Grand Paris

Vous pensiez que les ZFE (Zone à faibles émissions) avaient disparu, eh bien, détrompez-vous ! En effet, dans le cadre du projet de loi "simplification", l'Assemblée a voté en mai 2025 la suppression des ZFE, à l'initiative des Républicains et du Rassemblement national, mais cette suppression n'a pas terminé son parcours législatif et les règles continuent de s'appliquer, mais elles apparaissent comme de plus en plus lâches.

Ainsi, la Métropole du Grand Paris (MGP) vient d'annoncer la prolongation d'un an du dispositif de dérogation pour les véhicules les plus polluants circulant dans la Zone à faibles émissions, ainsi que la dispense de contrôle. Les autorités font donc preuve d'une certaine clémence puisque logiquement depuis début 2025, la ZFE du Grand Paris, qui comprend 77 communes sur les 131 de la métropole interdit la circulation des véhicules Crit'Air 3, c'est-à-dire les véhicules Diesel immatriculés avant 2011 et les voitures à essence d'avant 2006.

Pour rappel, les automobilistes concernés peuvent toutefois bénéficier d'un "pass 24 heures" pendant 24 jours pour circuler librement dans la ZFE, en plus des weekends, soit 139 jours par an au total. Cette année, près de 38.000 pass ont été attribués et 3.900 dérogations accordées, principalement pour des accès aux soins médicaux, le travail en horaires décalés ou des formations. Néanmoins, on peut se demander leur utilité puisque la période pédagogique d'une durant laquelle aucune sanction n'est appliquée, est également prolongée jusqu'à décembre 2026.

Le Grand Paris poursuit en outre ses aides aux automobilistes afin de remplacer les véhicules anciens par des véhicules moins polluants, alors que le gouvernement a supprimé les aides à la reconversion. Pas sûr que ce contexte pousse les automobilistes à respecter cette restriction de circulation