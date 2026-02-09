Sans surprise, le nouveau Suzuki Across est un Toyota Rav4 hybride rebadgé

Ne soyez pas étonné pas en découvrant que le nouveau Suzuki Across de seconde génération ressemble fortement au récent Toyota Rav4 de sixième génération. C’est tout à fait normal puisque Suzuki, dont Toyota figure parmi la liste de ses actionnaires, conserve exactement la même stratégie que pour le précédent Across : ce dernier était un Toyota Rav4 de cinquième génération rebadgé, intégré dans la gamme européenne de Suzuki afin d’aider la marque à faire baisser ses quotas de CO2 sur notre marché (pour éviter les amendes).

Comme le Toyota Rav4 vient de faire peau neuve, Suzuki passe lui aussi à la nouvelle génération pour son Across. Les badges et la face avant diffèrent, mais vous avez bien sous les yeux un Toyota Rav4 à peine recarrossé.

Uniquement hybride rechargeable

Alors que le Toyota Rav4 laisse toujours le choix entre des motorisations à hybridation simple et à hybridation rechargeable, le Suzuki Across de seconde génération continue de se focaliser uniquement sur la version à brancher. Il combine ainsi le 4 cylindres essence 2,5 litres de 105 kW (142 chevaux) à deux moteurs électriques permettant de développer la puissance maximale totale de 304 chevaux (Suzuki fait l’impasse sur la version traction également proposée par Toyota avec la motorisation hybride rechargeable à un seul moteur électrique).

Grâce aux batteries de 22,7 kWh, l’autonomie maximale WLTP en conduite électrique se situera aux environs des 100 km. Suzuki ne publie pas encore toutes les données techniques du nouveau Across mais il ne devrait y avoir aucune surprise par rapport à celles du Rav4.

Un prix proche des 60 000€ ?

On ne connaît pas encore le prix de ce nouveau Suzuki Across mais sachant que l’ancien modèle est toujours affiché à 59 290€ avant remises, l’addition risque de dépasser pour la première fois les 60 000€ (ce qui en fera la plus chère de toutes les Suzuki neuves). Heureusement, Suzuki France conservera très probablement sa politique de remises, sachant que le modèle actuel a droit à 4 000€.