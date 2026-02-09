Freiner devient incroyablement dangereux avec cette Swift transformée façon voiturette pour enfant

Le youtubeur Nathan Paykin prend plaisir à dénicher des voitures rares dans des casses, à restaurer des épaves ou à préparer des autos au fort potentiel. Dans un registre plus divertissant voire insolite, le créateur de contenus parvient à donner une seconde vie inattendue à une Suzuki Swift.

La citadine asiatique échangée contre 500 dollars australiens seulement (moins de 300 euros au cours actuel) se présente avec une configuration assez classique et une peinture rouge bordeaux. Dans les mains de Paykin, la Suzuki reçoit un coup de disqueuse et une teinte biton jaune et rouge vif. L’idée : lui offrir une présentation semblable à celle de la voiturette pour enfant commercialisée par l’entreprise Little Tikes.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Un comportement routier délicat

En perdant plusieurs centimètres du côté de l’empattement, la Suzuki Swift adopte les volumes du jouet. Et sans surprise, cela modifie lourdement son comportement routier avec un détail amusant : l’auto peut désormais réaliser des stoppies. Nathan Paykin prend d’ailleurs plaisir dans la vidéo partagée sur Youtube à planter les freins pour lever les roues arrière. Pour découvrir tout ça, cliquez sur play.