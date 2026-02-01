Un vieux Suzuki Jimny presque aussi cher que les actuels ! -Rétromobile 2026 : les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo

J’ai naturellement tenu à traîner l’immense Stéphane Schlesinger devant un joli quatuor de Suzuki Jimny présents dans le hall 4 du salon Rétromobile 2026. Même avant de posséder un exemplaire de la génération actuelle, j’adorais l’esthétique très « années 80 » de la seconde mouture. Les exemplaires exposés ici par le vendeur illustrent parfaitement cette image du petit 4x4 haut en couleurs et fun des « eighties ».

Hélas, cette bouille vraiment attirante se paye cher. L’exemplaire bleu visible dans la vidéo, affichant plus de 150 000 kilomètres au compteur, demande 14 900€. A ses côtés, un cabriolet blanc demandait à peine 1 000€ de moins (et il a vite été réservé par un client). Sachant que le Jimny actuel était facturé 19 995€ à sa sortie en France en 2018 (avant malus), ces vieux exemplaires s’approchent dangereusement du prix du dernier modèle !

Rappelons que ce Jimny actuel a de toute façon disparu définitivement en Europe, chassé par les normes CO2 et les évolutions réglementaires. Et ces vieux Jimny ont bénéficié d’une profonde restauration ce qui justifie en partie leur prix élevé. Certes, on parle de véhicules vraiment très inconfortables sur l’autoroute, au châssis rustique (type échelle) et au comportement routier scabreux. Mais qui ne rêverait pas d’une de ces petites voitures pour balader en bort de mer ou partir en vacances en Corse ?

Check-list

-Corrosion sur le châssis et les longerons

-Roulements de la direction

-État du différentiel