Voilà la Mercedes électrique qui aura la lourde tâche de battre une BMW i3 au très gros potentiel

Aujourd’hui, BMW va lever le voile sur sa toute nouvelle i3. On a même déjà pu voir les images officielles de cette nouvelle berline électrique grâce à une fuite sur internet (qu’on doit au département marketing du constructeur à la suite d’une petite erreur). Comme le récent SUV iX3, l’i3 reposera sur la nouvelle architecture « Neue Klasse » permettant aux autos électriques de la marque à l’hélice de revendiquer une technologie de pointe, avec une recharge très rapide et un haut niveau d’efficience.

Alors que le SUV iX3 va devoir batailler avec le nouveau Mercedes GLC électrique, cette BMW i3 trouvera sur son chemin l’inédite Classe C électrique. La marque à l’étoile vient en effet de dévoiler les premières images officielles de la bête, pour l’instant assez lourdement camouflée comme vous pouvez le voir dans ces photos.

Jusqu’à 725 km d’autonomie

Le constructeur dévoile les premiers détails techniques sur la voiture : on le sait, elle reposera sur la même architecture que le GLC avec des batteries dont la capacité nette atteindra 94 kWh en haut de gamme. Dans sa version C400 4Matic, elle développera 482 chevaux et 800 Nm de couple et revendiquera 725 km d’autonomie maximale WLTP. Curieusement, le gain d’autonomie n’est pas énorme par rapport au GLC qui revendiquait déjà 713 km avec les mêmes batteries. La BMW i3, elle, pourra aller plus loin sur une seule charge grâce à ses accumulateurs plus gros (au-delà des 110 kWh de capacité).

Comme le GLC, elle pourra se recharger de 10 à 80% en 22 minutes avec 330 kW en pic grâce à son circuit à 800 volts.

Rendez-vous à la fin du mois d’avril

Il faudra attendre la fin du mois d’avril pour découvrir cette nouvelle Mercedes Classe C électrique sans camouflage, dont la présentation aura lieu à l’occasion du salon de Pékin 2026. Le duel entre elle et la BMW i3 sera assurément intéressant à suivre.