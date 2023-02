Maxi-fiche fiabilité - Mercedes Classe C IV : le fond et la forme

En bref

C'est à l'occasion du salon de Détroit, en janvier 2014, que la génération "W205" de Mercedes est présentée. L'objectif est simple : proposer une auto plus sympa à regarder et à conduire, un peu plus habitable, et mieux finie que le précédent opus. L'enjeu est de taille puisque la Classe C représente à l'époque 25 % des ventes de la firme allemande.

Lors de son lancement en mars, l'accueil est positif et la critique salue les améliorations. Certains reprocheront un confort plus ferme qu'auparavant, mais l'agrément de conduite progresse sensiblement. Elle est alors proposée avec quatre moteurs à essence, allant de 156 à 211 ch, et un diesel de 170 ch qui deviendra la version la plus vendue.

Rapidement, Mercedes va développer sa gamme en lançant la version break Estate dès septembre de la même année. Si le coffre de la berline est déjà logeable (480 litres), cette déclinaison offre un accès bien plus pratique et un volume plus généreux : de 490 à 1 510 litres. Un mois plus tard, à l'occasion du Mondial de Paris, ce sont les méchantes versions AMG et AMG S, respectivement fortes de 476 et 510 ch, qui sont dévoilées.

En 2015, de nouveaux moteurs s'installent sous le capot comme le 1.6 turbo de 129 ch (C180), le 2.0 turbo de 245 ch (C300), puis la version hybride rechargeable de 279 ch (C350 Plug-In Hybrid) qui permet de parcourir jusqu'à 31 km en tout électrique.

La déclinaison Coupé rejoindra la gamme en décembre 2015 et le Cabriolet (à toile souple) fera de même en septembre 2016.

Après quatre années de carrière, Mercedes offre un lifting à sa berline. Les optiques avant reçoivent une nouvelle signature lumineuse et un éclairage à LED matriciel, tandis que deux types de calandre (intégrant l'étoile ou pas) sont toujours proposés, mais avec un aspect diamanté. Les boucliers sont inédits, et s'inspirent de sa grande sœur la "E". À l’intérieur, l'effort est concentré sur les écrans puisque l'instrumentation peut être entièrement numérique (12,3 pouces), et celui du système multimédia est plus grand (jusqu'à 10,25 pouces). À noter que le volant intègre de nouvelles commandes sensitives.

Cette Classe C sera remplacée par la génération "W206" en 2021.