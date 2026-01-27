Il traverse un terminal d’aéroport puis encastre sa Mercedes dans un comptoir

Stationner un véhicule dans un aéroport demande un minimum d’organisation pour trouver le bon compromis entre le budget et le temps passé à marcher jusqu’aux portes d’embarquement. Le conducteur aux commandes d’une grande berline Mercedes Classe C opte pour une manœuvre beaucoup plus directe, risquée et illégale : foncer dans le terminal avant de s’arrêter avec fracas dans le guichet de remise des billets.

Les faits enregistrés par les caméras de surveillance de l’aéroport de Détroit vendredi soir aux alentours de 19h30 sont immortalisés via des séquences effrayantes. Sur les images, la tricorps déboule à vive allure puis tape un comptoir employé par la compagnie Delta Air Lines. Une trajectoire inattendue qui surprend les visiteurs et voyageurs. Par chance, seules six personnes finissent blessées sans avoir besoin d’être hospitalisées.

Une enquête en cours

Sur les vidéos du système de surveillance, le conducteur s’extrait en colère du véhicule. Les agents de police se mobilisent rapidement pour l’interpeller et l’envoyer en prison. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de ses agissements particulièrement dangereux.