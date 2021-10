1. Comparatif vidéo - Mercedes Classe C vs BMW Série 3 : la guerre de 30 ans

Les Mercedes Classe C et BMW Série 3, ces ennemies de toujours s’affrontent depuis près de 30 ans sur le marché des berlines premiums. De leader, leur statut est passé à celui d’outsider et ce depuis l’arrivée en 2018 de la Tesla Model 3 (100% électrique).

L’américaine rafle tout sur le Vieux Continent mais aussi en France où il s’en vend 5 fois plus que de BMW Série 3 et de Classe C. Mais les deux allemandes ne comptent pas en rester là et surtout Mercedes qui lance aujourd’hui la 5 génération de Classe C. Cette dernière capitalise sur son design élégant et s’enrichit d’un arsenal technologique.

Sur le marché des berlines, qui plus est premium, la clientèle est réputée conservatrice. La nouvelle génération de Classe C ne bouleverse pas sa silhouette mais met à jour habilement ses éléments de style. Ces derniers portent sur l’adoption de projecteurs plus fins à l’avant, d’une calandre aux décorations inédites et de feux arrière qui débordent pour la première fois sur le coffre. Chez BMW on emploie la meme stratégie. La septième génération de Série 3, apparue en 2019, capitalise sur sa ligne sportive. Les feux sont plus agressifs, le capot et les ailes gagnent en relief alors qu’à l’arrière les feux s’affinent.

A bord, la nouvelle Classe C se métamorphose. Dès l’ouverture des portes, on est impressionné par cette planche de bord aérienne au milieu de laquelle trône un gigantesque écran multimédia de 30 cm de diagonale, placé à la verticale. Ce dernier est complété par une instrumentation numérique grand format. Effet Wahou garanti. A côté le cockpit de la Série 3 se veut bien plus classique mais aussi plus pratique car il ne cède pas au tout tactile ce qui facilite l’ergonomie, ne serait-ce que pour régler la climatisation. Il est aussi mieux fini, soignant davantage les plastiques et les assemblages. En contrepartie toute la partie multimédia s’avère moins performante.

En matière d’aspects pratiques, la Série 3 se démarque par ses rangements plus vastes et plus accessibles. Aux places arrière, en revanche, c’est la Classe C qui domine offrant plus d’espace aux jambes à ses passagers. En contrepartie son coffre est plus petit d’une trentaine de litres (455 litres contre 480 litres) et son ouverture est également plus étroite que celle de la série 3. Les deux disposent d’une trappe à ski permettant de charger des objets longs mais seule la Classe C offre la possibilité de rabattre les sièges arrière pour optimiser le chargement. C’est un duel d’acharnés que la Série 3 remporte d’une courte tête. Dans les deux cas, il est possible d’opter pour la carrosserie break facturée 1 500 € de plus chez Mercedes et 2 000 € chez BMW.

Equipement : une Classe C plus moderne

Les deux versions comparées aujourd’hui sont très proches en matière de rapport prix/équipement. Avec une dotation très riche dans les deux cas. La Classe C 220 d en finition « Avantgarde Line » (53 950 €) se détache principalement grâce à son système multimédia MBUX de 12’’ bien plus puissant comprenant la navigation, la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay et la recharge sans fil. Celui de BMW offre moins de fonctionnalités et est compatible Android sous certaines conditions. La BMW Série 3 20d « Luxury » (54 610 €) se démarque par son intérieur en cuir et ses sièges avant chauffants et à réglages électriques de série. Des équipements facturés en option cher Mercedes. Malgré cet avantage, la différence de prix ne permet pas à la bavaroise de revenir à niveau. L’avantage est à mettre au crédit de la Classe C.

Budget : au coude à coude

Une fois de plus, les deux rivales sont très proches en ce qui concerne le budget à l’usage. Le prix de départ deux modèles est élevé dans les deux cas. Seulement quelques centaines d’euros les séparent et si l’on prend en compte les remises en concession, elles font jeu égal. Il en va de même pour la consommation moyenne homologuée (WLTP) fixée à 4,6 l/100 km. Pour l’entretien c’est aussi la même chose, les deux moteurs diesel étant équipés d’une chaîne de distribution, qui ne nécessitent pas de remplacement. Enfin, elles sont garanties 2 ans et jouissent d’une cote élevée sur le marché de l’occasion. C’est donc match nul pour la partie budgétaire.