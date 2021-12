1. Comparatif - Mercedes Classe C VS Volvo V60 : match serré en classe affaires

L’un comme l’autre, Mercedes et Volvo ont su construire une solide réputation de bâtisseur de breaks, solides et pratiques. Ces infatigables transporteurs se sont peu à peu embourgeoisés au fil des générations pour devenir les familiales huppées que l’on connaît aujourd’hui. Tirée à quatre épingles, dotée d’un spectaculaire intérieur et faisant toujours la part belle aux aspects pratiques, la nouvelle Mercedes Classe C break évolue en douceur sur le plan stylistique. Pour autant, l’allemande change plus qu’il n’y paraît, et dévoile une très belle homogénéité avec cette cinquième génération. Très fortement inspirée par la grande Classe S, la baby-Benz met les petits plats dans les grands et revendique plus que jamais son statut premium. En face, la recette traditionnelle maîtrisée de longue date par le suédois Volvo continue de faire son effet. Commercialisée en 2018, cette génération de V60 séduit encore par l’élégance de ses lignes, la pureté de son intérieur et son ergonomie particulière. L’une comme l’autre utilise les mêmes ingrédients, spécialement dans ces versions quatre-cylindres diesel de 200 ch. Reste à savoir laquelle réussit le mieux sa recette.

Aspects pratiques : une Volvo plus facile à vivre

Si les lignes de ces deux breaks aux dimensions très similaires (4,76 m pour la Volvo et 1 cm de moins pour la Mercedes) inspirent le même esprit d’élégance, il n'en va pas de même pour leur habitacle, on ne peut plus différents. À bord de la Mercedes, comme de coutume, on veut en mettre plein les yeux, avec une planche de bord « reprise » à la très luxueuse Classe S. L’ambiance visuellement chargée de chromes, d’éclairage d’intérieur et de touches tactiles instaure une atmosphère très techno. Le tout est renforcé par la dalle numérique hautement définie et faisant office de tableau de bord mais surtout par l’énorme écran central faisant office d’unité centrale. La qualité de fabrication satisfait aux premiers abords, mais l’on découvre par la suite certains détails décevants à ce niveau de prix. Mais on chipote. Le plus gênant à bord de cette Classe C reste son ergonomie, perfectible. Le grand écran rassemble en effet toutes les fonctionnalités, mais impose de quitter la route des yeux pour activer certaines commandes situées en partie basse. Le tableau de bord ultra-personnalisable ravira les technophiles, mais son niveau de configuration en vient presque à perturber les plus habitués…

Passer à bord de la Volvo, c’est presque comme faire un bond en arrière. Non pas que la suédoise soit désuète, mais uniquement parce que la simplicité et la pureté des lignes à son bord ne semblent pas la placer dans la même époque. Pourtant, le V60 dégaine ici de sacrés arguments avec une qualité de finition irréprochable, une ergonomie bien personnelle (écran tactile vertical, interface façon smartphone, touches physiques pour le système multimédia et sur le volant) mais très efficace une fois appréhendée. Son tableau de bord numérique se veut simpliste mais lisible, et la position de conduite, confortée par d’excellence sièges, invite au voyage.

Au deuxième rang, l’un et l’autre jouent à armes égales avec de la place pour deux adultes uniquement. Le siège central dur, étroit et encombré par un tunnel de transmission étant franchement inconfortable. Côté espace à bord, cela se joue à quelques centimètres, en faveur de la suédoise qui offre notamment davantage de garde au toit. La banquette du V60, plus creusée et plus moelleuse se révélant également être la plus confortable. Côté coffre, la Volvo garde également un léger avantage avec un volume de 530 l supérieur (490 pour la Mercedes), mais surtout une forme de coffre (plus large que long), plus simple à charger.

Note : 13,6 /20 15,1 /20 Explication des critères de notation

Équipement : Volvo pas encore aussi exigeant que les Allemands

Dans leur haute finition associée à leur motorisation diesel de 200 ch, les Volvo V60 et Mercedes Classe C ne créent pas la surprise côté tarifs : elles sont chères. Comptez 57 800 € pour la suédoise, et 58 300 € pour sa rivale à l’allemande. Et même à ce tarif musclé, on ne peut pas encore parler de générosité, surtout pour le modèle à l’étoile en finition AMG Line.

Cette Classe C vous réclamera une rallonge pour profiter de l’accès et démarrage sans clé, l’éclairage intérieur actif, les sièges électriques à l’avant, la caméra de stationnement panoramique ou encore la navigation avec réalité augmentée. Des équipements inclus dans un pack Premium à 3 750 €. En face, la suédoise conçoit davantage d’efforts en proposant, de série sur cette finition Inscription Luxe, le toit ouvrant, l’affichage tête haute, la climatisation automatique et le régulateur de vitesse adaptatif. Autant d’équipements facturés près de 5 000 € sur sa rivale étoilée…

Note : 16 /20 16,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : dans les sphères premium

Au prix catalogue, et grâce à une liste d’options moins longue, la Volvo V60 est donc la plus abordable des deux. Peu de choses pour les départager en termes de budget et de coût d’utilisation, si ce n’est un malus (2021) de 280 € pour la Volvo contre seulement 75 € pour la Mercedes. Pour le reste, garantie constructeur (2 ans kilométrage illimité), frais d’entretien, consommations (très basses dans les deux cas, voir page suivante) se situent dans les mêmes – haute – sphères.