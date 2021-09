5. Mercedes Classe C SW (2021) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

En bref Catégorie des breaks A partir de 51 050 € Deux moteurs, essence ou diesel, pour l'instant

C'est peut-être effectivement la dernière évolution certes, mais ça ne saute pas aux yeux au niveau de la ligne de cette Mercedes Classe C SW, sans doute pour ne pas choquer une clientèle plutôt conservatrice. Les feux avant s'étirent, la calandre devient hexagonale, la ligne de caisse est plus haute et les feux arrière horizontaux débordent sur le hayon. Pas une révolution donc, mais l'ensemble est dynamique voire même élégant si l'on choisit une autre teinte que ce gris mate.

dailymotion Essai - Mercedes Classe C SW (2021) : l'héritière d'une longue lignée de breaks à l'étoile

A l'intérieur, la nouvelle Classe C, que ce soit en berline ou en break, s'inspire pour la planche de bord de la dernière Classe S, avouez qu'il y a pire comme référence. On retrouve donc une disposition similaire avec un grand écran multimédia très incliné de 11,9 pouces, une instrumentation sans casquette de 12,3 pouces et une console centrale toute aussi enveloppante. Elle se distingue cependant par ses aérateurs ronds au design très travaillé comme Mercedes en a le secret depuis maintenant quelques années. Rassurez-vous sinon, la combinaison de cuir rouge et de carbone n'est pas ce qu'on fait de plus subtil sur notre modèle d'essai mais plusieurs configurations sont évidemment possibles et toutes partagent la même finition d'excellente facture et un soin particulier apporté au choix des matériaux.

Côté équipements de série ou en option, la Classe C est un véritable concentré de technologie, que ce soit au niveau du véritable bouquet d'assistances électroniques, de la conduite semi-autonome de niveau 2 au parking automatique, et du confort, de la climatisation à quatre zones au système audio Burmester à 15 haut-parleurs. Et comment ne pas évoquer la dernière évolution du système MBUX avec son très efficace assistant vocal. « Hey Mercedes ! ». Si efficace qu'on ne peut pas prononcer le nom de la marque dans l'habitacle sans le déclencher.

Dans un break, l'habitabilité et le volume de coffre sont des critères primordiaux. Si l'empattement est le même que sur la berline, la Classe C SW accueille royalement ses passagers arrière, avec de la place à revendre que ce soit au niveau des genoux et de la tête. Par contre, au niveau du coffre, ce n'est pas extraordinaire avec 490 litres. Certes, c'est 30 litres de mieux que sur la précédente génération mais c'est 15 de moins qu'une CLA Shooting Brake et dans la moyenne basse de la catégorie. Cela monte toutefois jusqu'à 1 510 litres en configuration deux places.

Du côté des mécaniques, en attendant, entre autres, dans un futur proche une hybride rechargeable, l'offre se limite aujourd'hui à seulement deux moteurs : la C200 équipée d'un 4 cylindres 1,5 essence turbo de 204 ch ou la C220d, notre modèle d'essai qui représentera 70 % des ventes avec son 4 cylindres 2.0 turbo diesel de 200 ch, les deux bénéficiant d'une boîte de vitesses automatique à 9 rapports et d'une microhybridation 48V ajoutant jusqu'à 20 ch et 180 Nm.