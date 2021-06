EN BREF 5e génération Berline familiale À partir de 49 550 €

La Classe C est une vraie success-story pour Mercedes. Ainsi, au cours de la dernière décennie, elle a été la Mercedes la plus écoulée et il s’agit aussi du modèle de la marque le plus vendu au niveau mondial. Un engouement dû principalement à la Chine depuis 2016, mais également aux marchés allemand, anglais et américain. En France, la situation n’est clairement pas la même puisque le segment des berlines familiales est à la peine avec un peu plus de 3 000 exemplaires écoulés l’an passé. Des chiffres décevants qui concernent aussi Audi et BMW avec leur A4 et Série 3. À titre de comparaison, en France, la meilleure vente de Mercedes est la Classe A. Sur la même période plus de 12 000 voitures ont trouvé preneurs. Il n’en reste pas moins que la Classe C demeure un modèle emblématique et incontournable pour la firme à l’étoile.

dailymotion Essai video - Mercedes Classe C (2021) : toujours plus techno

Comme le segment des berlines familiales est très conservateur, il ne fallait donc pas s’attendre à une révolution. Les évolutions sont toutefois visibles. Elles portent sur l’adoption de projecteurs plus fins, d’une calandre repensée qui arbore des décorations inédites en forme d’étoiles et d’un bouclier redessiné. À l’arrière, la principale nouveauté provient des feux qui débordent pour la première fois sur le coffre.

Comme c’est déjà le cas sur la Classe A, c’est vraiment à l'intérieur que cette Classe C se démarque en s’inspirant directement de sa grande sœur, la Classe S. De quoi lui permettre de distancer largement ses concurrentes. Une nouvelle fois, Mercedes semble avoir trouvé la bonne recette en mêlant technologie et design futuriste. Ainsi, quand on pénètre dans l’habitacle, les passagers découvrent une présentation très moderne qui fait la part belle au numérique que ce soit pour l’instrumentation de 12,3 pouces ne disposant pas de casquette mais surtout pour l’écran multimédia de 11,9 pouces soit une diagonale de plus de 30 cm, qui est pour la première fois légèrement orientée vers le conducteur (6°) afin d’en faciliter l’utilisation.

Celui-ci concentre toutes les commandes (radio, climatisation, navigation, etc,). Mercedes abandonne par conséquent la plupart des boutons physiques, dont notamment ceux de la climatisation, mais il en subsiste pour les modes de conduite ou le volume de la radio. Un temps de prise en mains est nécessaire mais cela simplifie énormément le dessin de la planche de bord qui devient particulièrement épuré mais aussi assez dynamique en raison de la présence d’aérateurs ovalisés.

Plus longue de 6 cm par rapport à la génération actuelle (4,75 m), la Classe C cuvée 2021 soigne particulièrement les passagers arrière puisque l’empattement progresse de 2,5 cm, ce qui a permis d’augmenter l’espace aux genoux de 35 mm mais les autres cotes sont aussi en amélioration que ce soit la garde au toit ou la largeur aux coudes.

Attention toutefois, au tunnel de transmission qui handicape fortement la place centrale arrière. Finalement, la seule déception provient du volume de chargement de 455 litres, une valeur stable par rapport à l’actuelle mais loin d’être la meilleure de la catégorie d’autant plus que celui-ci devrait perdre plusieurs dizaines de litres sur les versions hybrides rechargeables.