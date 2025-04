La moins chère des Citroën ë-C3 électriques arrive enfin et elle pourra aller moins loin

Pour l’instant, la Citroën ë-C3 électrique possède un seul groupe motopropulseur : comme sa cousine la Fiat Grande Panda, le SUV ë-C3 Aircross et l’Opel Frontera Electric, elle combine un moteur de 113 chevaux à des batteries LFP d’une capacité de 44 kWh. Ce groupe motopropulseur lui permet de revendiquer une autonomie maximale WLTP de 320 km, qui se réduit sensiblement (comme toutes les autres voitures électriques) lorsqu’on l’utilise sur autoroute (surtout quand il fait froid). Elle démarre à 23 300€ avant bonus écologique.

On savait que la marque aux chevrons préparait une version d’entrée de gamme de cette ë-C3 avec des batteries plus petites. Le constructeur donne quelques détails techniques à ce sujet dans un nouveau communiqué : « Citroën va renforcer l’attractivité de son offre électrique sur le segment avec une ë-C3 encore plus abordable, au prix de 19 990 euros. Celle-ci offrira toutes les qualités de design, de confort et d’innovation de la ë-C3 avec une autonomie de 200 km permettant d’aborder en toute sérénité la circulation urbaine et péri-urbaine du quotidien. Équipée d’une batterie LFP de 30 kWh et d’un moteur électrique de 82ch, elle proposera en option une charge rapide de 30 kW ».

Une autonomie au niveau de la Dacia Spring ?

Alors que les données définitives de la fiche technique de cette ë-C3 de base sont toujours en attente d’homologation, ce nouveau groupe motopropulseur se rapprochera des Dacia Spring et autres Fiat 500e au registre de l’autonomie WLTP (données respectivement à 225 et 190 km).

Reste à savoir quel niveau d’équipement l’auto proposera à ce prix. On imagine qu’il sera proche de celui de la ë-C3 You faisant l’impasse sur l’écran tactile central ou la climatisation automatique.

Le ë-C3 Aircross fait le chemin inverse

A l’inverse, on apprend que le Citroën ë-C3 Aircross va ajouter des batteries plus grosses à son catalogue : « Le premier SUV compact électrique de Citroën, déjà disponible dans une configuration particulièrement abordable avec une batterie de 44 kWh offrant plus de 300 km d’autonomie, sera proposé en 2025 avec une batterie plus puissante permettant d’atteindre jusqu’à 400 km d’autonomie. C3 Aircross renforce ainsi sa polyvalence d’usage avec l’adoption de cette batterie LFP de 54 kWh et une puissance de 136 ch ». Il coûtera inévitablement plus que les 27 400€ demandés par le ë-C3 aircross à batteries de 44 kWh.

La ë-C3 à petites batteries sera disponible à la commande avant l’été 2025 et le ë-C3 Aircross à grosses batteries aussi.