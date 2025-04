Le litre de gazole à moins d'1,20 €, c'est possible !

Vous l’avez bien sûr remarqué, le prix des carburants est particulièrement bas en ce moment, une situation qui ne s’était pas vue depuis 2022. Une nouvelle qui tombe à pic alors que le mois de mai ne compte pas moins de trois ponts.

À partir de demain, un département va encore se détacher et devenir très intéressant. En effet, l’essence et le gazole vont s’afficher respectivement à 3 et 5 centimes de moins.

Résultat, le litre d’essence sera vendu 1,54 € et le gazole 1,19 €, pendant un mois. Toutefois, il sera inutile de se précipiter vers les stations dès demain puisque ces tarifs ne vont concerner qu’une poignée de Français. En revanche, les Réunionnais vont en profiter pleinement.

Comme le prévoit la réglementation, le Préfet fixe mensuellement les prix des produits pétroliers, qui sont identiques sur toute l'île. Ainsi, il est prévu une baisse de 4,5 % du sans-plomb et de 4,93 % du gazole. Ces baisses sont dues grâce à un dollar affaibli, une anticipation des marchés pétroliers et une augmentation de la production de l’Opep+.

Un écart important entre l’essence et le gazole

En mai dernier, les litres d’essence et de gazole s’affichaient respectivement à 1,78 € et 1,37 €. En France métropolitaine, il fallait payer 1,88 € et 1,70 €. Si la différence entre les carburants est limitée en métropole, le diesel est encore très avantageux sur l’île de la Réunion.