Les prix de l'essence au plus bas depuis 2022. C'est le moment de faire le plein !

Ceux qui sont passés à la pompe ces derniers jours l'ont forcément remarqué, et avec le sourire : les prix ont fondu rapidement depuis le début de l'année, et plus encore depuis la fin du mois de mars, quel que soit le type de carburant.

La semaine dernière, il a atteint un plus bas jamais vu depuis 2022, voire 2021 pour le gazole. En effet, le SP95-E10 s'affichait en moyenne à 1,631 €, le gazole à 1,531 €, le SP95 à 1,65 €, le SP98 à 1,736 €, le E85 à 0,735 et le GPL à 0,986 €.

Même si les prix sont un tout petit peu remontés depuis, on reste dans des zones tarifaires qui sont intéressantes. Hier 23 avril 2025, le SP95-E10 était à 1,679 €, le gazole à 1,578 €, le SP98 à 1,784 €, le SP95 à 1,698 €, tandis que l'E85 s'affichait à 0,763 € et le GPL à 0,999 €.

Au plus haut de janvier (le 17), les deux carburants les plus consommés, le E10 et le gazole étaient respectivement à 1,81 € et à 1,77 €. C'est donc 13 centimes de moins sur le E10 et 19 centimes sur le gazole. De quoi économiser 6,5 € sur un plein de 50 litres d'essence et 9,5 € si c'est du gazole.

Et cela donnerait presque envie, si ce n'est déjà fait, d'aller le faire, ce plein. Car les plus chanceux peuvent trouver des prix bien en dessous de la moyenne. Ainsi, certaines stations arrivent à afficher le gazole à moins de 1,50 € et le SP95-E10 à moins de 1,60 €. Il faut remonter à septembre 2021 pour trouver un gazole aussi bas, et septembre 2022 pour le sans-plomb...

Si l'on compare à avril 2024, la baisse est de 12,7 % pour le E10, de 11,4 % pour le gazole, de 11 % pour le 98, 12,3 % pour le 95, de 15,4 % pour l'E85 et de 0,8 % pour le GPL, traditionnellement plus stable.

Droits de douane, dollar faible et prix du baril en chute expliquent la baisse

Les raisons sont en ce moment assez simple. Et il y en a trois principales. Premièrement, la guerre commerciale initiée par Donald Trump aux USA avec ses droits de douane laisse craindre un recul du commerce et donc de la demande en carburant. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la baisse du prix du baril de Brent, qui est passé sous les 60 € le 10 avril, alors qu'il était à 80 € le 16 janvier. Et dernier atout conjoncturel, un euro qui est fort en ce moment face au dollar (1,13 USD pour 1 euro hier, contre 1,03 USD pour 1 euro début janvier).

Mais cette situation pourrait-elle durer ? L'incertitude est telle concernant Trump et ses droits de douane, sur la réaction des pays producteurs de pétrole, et sur les cours de l'euro, qu'il est difficile de répondre. La preuve, les prix ont repris quelques centimes depuis lundi, sans que cela veuille dire qu'ils vont s'orienter à la hausse durablement non plus.