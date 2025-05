La Ferrari 296 Speciale porte très bien son nom

Dans le monde des sportives d’exception il y a les modèles de grande série et les vraies supercars. La lignée des berlinettes Ferrari à moteur central arrière, concurrentes historiques des « petites » Lamborghini (depuis la Gallardo), des versions extrêmes de la Porsche 911 et des modèles similaires de chez McLaren, s’inscrit normalement dans la classe des super-sportives de la première catégorie.

La Ferrari 296 GTB reste en effet en-dessous de la SF90 Stradale dans la gamme de Ferrari (et reste très loin de l’exclusivité de la F80). Sauf que ses performances flirtent désormais sérieusement avec l’univers des supercars. Déjà forte de 830 chevaux dans sa version « normale », la voilà qui grimpe à 880 chevaux dans sa déclinaison Speciale.

La propulsion hybride rechargeable poussée au maximum

Descendante des 360 Stradale, 458 Speciale et 488 Pista, la 296 Pista se décrit comme une version extrême de la berlinette Ferrari à moteur central arrière. Son V6 biturbo de 3,0 litres, désormais doté de bielles en titane identiques à celles de la supercar F80, gagne 9 kg et l’auto revendique 1 410 kg à sec sur la balance dans sa configuration la plus légère (avec les options de pièces de carrosserie en carbone) soit 60 kg de moins que la 296 GTB.

Surtout, son moteur thermique produit 700 chevaux et la puissance maximale totale (incluant celle du moteur électrique) atteint 880 chevaux en mode Qualify (non disponibles de manière permanente). Le 0 à 100 km/h se passe en 2,8 secondes et le 0 à 200 ne demande plus que 7 secondes, battant ainsi d’autres catapultes comme la McLaren 750S plus légère (et 100% thermique).

Coupé ou cabriolet, jusqu’au demi-million d’euros

Générant plus d’appui aérodynamique (435 kg à 250 km/h), bénéficiant de suspensions renforcées, cette 296 Speciale existe aussi en version cabriolet (Speciale A) avec des performances annoncées comme identiques malgré une masse inévitablement supérieure (1 490 kg). D’après Ferrari, la 296 Speciale coupé roule 2 secondes plus vite que la 296 GTB (en pack Assetto Fiorano) sur le circuit de Fiorano. Quand on connaît le niveau d’efficacité de cette dernière, on n'ose imaginer les capacités de la bête en piste.

Et le prix ? Stratosphérique, lui aussi : 407 000€ en version coupé et 462 000€ en version Speciale A. Notez qu’avec son hybridation rechargeable (25 km en mode 100% électrique), elle devrait continuer d’échapper au malus écologique français maximal. Et elle évite aussi celui à la masse !