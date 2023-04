Nouvelle McLaren 750S (2023) : la dernière sans hybridation ?

Dans la catégorie des super-sportives d’exception, la McLaren 720S possédait une place spéciale. Arrivée en 2017 et remplaçant une 650S déjà extrêmement véloce à l’époque, elle s’est tout de suite imposée comme la machine la plus performante du segment devant la Ferrari 488 GTB, les Lamborghini Huracan et autres Porsche 911 Turbo S. Une machine impressionnant autant par ses sensations de pilotage que par la violence de ses accélérations, plus proches de celles des vraies supercars que des GT.

La 750S arrive pour faire perdurer cette tradition de performances effrayantes que cultive McLaren depuis la toute première MP4-12C de 2011, année de la renaissance de la firme de Woking en tant que constructeur de voitures de route. Vous trouvez qu’elle ressemble beaucoup à la 720S ? C’est normal, elle n’est qu’une évolution de cette dernière même si elle possède 30% des pièces différentes. Esthétiquement, il faudra regarder du côté de son bouclier avant pour la distinguer, avec des ouïes plus petites. Ou du côté de l’arrière, avec des sorties d’échappement déplacées vers le centre de la poupe en hauteur et des sorties d’air inédites derrière les roues.

D’un style toujours aussi personnel et inspiré, la 750S bénéficie également d’un habitacle revu avec des molettes de réglage châssis et groupe motopropulseur relocalisées en hauteur près du volant pour plus de praticité. Les geeks seront aussi ravis d’apprendre que l’auto embarque désormais la compatibilité Apple Carplay et Android Auto grâce à son interface d’ordinateur de bord améliorée.

Un V8 de 750 chevaux 100% thermique

Contrairement à sa petite sœur l’Artura (V6 de 680 chevaux), la McLaren 750S évite l’hybridation rechargeable et se contente d’une motorisation 100% thermique. Elle reste fidèle au V8 bi-turbo de 4,0 litres de son prédécesseur et à la monocoque carbone qui va avec. Elle devient encore plus légère grâce à de nouvelles roues et gagne 30 kg sur la balance. Avec une masse annoncée à 1 277 kg à sec, elle pèse plusieurs centaines de kilos de moins que ses concurrentes. Voilà aussi pourquoi McLaren annonce un 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et surtout un 0 à 200 km/h en 7,2 secondes, ce qui coiffe au poteau la Ferrari 296 GTB hybride rechargeable et ses 830 chevaux (7,3 secondes) ! Merci aussi au moteur qui, malgré 15 chevaux de moins que celui de la terrible 765 LT extrême (mais le même couple maximum de 800 Nm), permet d’égaler les performances de la variante radicale de l’ancienne 720S.

Au registre des nouveautés, McLaren annonce une direction plus rapide, de meilleurs freins repris de la supercar Senna, des réglages de suspension revus et une suspension « Proactive Chassis Control » de troisième génération. La 750S coûtera 10% plus cher que la 720S, ce qui la positionnera légèrement en-dessous des 300 000€. Et elle existera aussi en version Spider (49 kg plus lourde). Le match avec la Ferrari 296 GTB s’annonce serré malgré la différence de technologie. Notez qu’il s’agit sans doute là de la toute dernière McLaren (hors séries spéciales) à conserver une motorisation non hybride.