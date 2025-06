La version restylée du Renault Espace ne se contente pas d’une nouvelle face avant

En plus de 4 décennies de carrière, l’Espace, qui fut, en 1984, le premier véritable monospace européen, a séduit près de 1 500 000 familles. Un succès qui fait de ce nom l’un des piliers de la marque au Losange. Pourtant, le concept même de monospace n’est désormais plus dans l’air du temps. Et, après le semi-échec du 5e opus, ce nom paraissait condamné à disparaître.

C’était sans compter sur l’ex-futur patron du groupe français, Luca de Meo. Lorsqu’il arrive à Boulogne-Billancourt, à l’été 2020, il décide que Renault doit capitaliser sur son histoire. Cela passe par des versions modernes des R5 et R4, mais aussi par la réutilisation d’appellations qui auraient dû disparaître. Le boss sauve ainsi les noms de Mégane, Scénic… et Espace.

Mais la 6e génération, qui apparaît au printemps 2023, n’a plus rien à voir avec le monocorps familial des débuts. Désormais, il s’agit simplement d’une version allongée, et possiblement dotée de 3 rangées de siège, du SUV compact Austral. Un rôle ingrat mais qui séduit un nombre non négligeable d’automobilistes, pour qui l’aspect "aventurier" du SUV compte désormais au moins autant que les aptitudes familiales.

Avec ses projecteurs en forme de C et sa calandre peu travaillée, l’Espace 6 apparaît toutefois assez rapidement daté, visuellement parlant. En effet, quelques mois à peine après sa présentation, Renault lance à l’assaut du marché les versions restylées des Clio et Captur, ainsi que les Symbioz, Scénic et Rafale, tous porteurs de la nouvelle identité visuelle du constructeur.

Un air de famille très prononcé

Malgré les apparences, l’Espace 2025 ne reprend pas la proue du Rafale. Ici, la calandre est spécifique, avec des Losanges redessinés qui font office de maillage, tandis que le masque noir qui ceinture la prise d’air inférieure du bouclier avant s’étend jusqu’aux feux de jour. À de micro-détails près, nous avons don affaire ici à la face avant de l’Austral restylé.

Moins visibles de prime abord, les modifications apportées à la partie arrière n’en sont pas moins tout aussi importantes. Si les changements apportés au bouclier sont minimes, le hayon, pour sa part, est totalement inédit. Plus travaillé, il intègre désormais des feux aux contours plus angulaires mais moins imposants que précédemment. Des feux qui quittent leur teinte rouge pour devenir translucide. Enfin, le Losange adopte le flat design et n’est désormais plus qu’un élément collé à même la tôle. Sans surprise, ces modifications sont les mêmes que celles de la phase 2 de l’Austral, confirmant le fait que cet Espace n’est rien de plus qu’une version allongée de celui-ci.

Voiture à vivre

Dans l’habitacle, pas, ou très peu de changement. Le mobilier reste le même, ce qui n’a rien d’une critique car les matériaux et les assemblages sont toujours à la page. Quant au système multimédia fourni par Google, il reste l’un des plus performants du marché, notamment lorsqu’il s’agit de le piloter à la voix.

Sur la version Iconic de notre essai, la sellerie est désormais faite de tissu enduit, c’est-à-dire de cuir artificiel, de facture très honorable. D’autant que le contour des sièges est désormais habillé d’un passepoil à la couleur contrastée. Les sièges avant ont également été redessinés afin d’offrir un meilleur maintien au niveau des épaules.

L’espace à bord n’évolue évidemment pas non plus. Aux deux premiers rangs, la place ne manque donc pas, y compris pour des adultes de bon gabarit. Il est toujours possible de rajouter deux places assises, contre un supplément de 1 000 €, mais il faudra en réserver l’usage à de jeunes enfants tant l’espace manque pour les jambes.

En revanche, les bagages auront toutes leurs aises. Sur les versions 5 places, selon la position de la banquette, celle-ci coulissant d’office sur 22 cm, le volume qui leur est alloué sous le cache bagages oscille entre 692 et 943 l. En optant pour un 7 places, on perd un peu de cet espace, mais il reste conséquent (520 à 782 l, mais seulement 212 l lorsque 3 rangées de sièges sont relevées. En rabattant le deuxième (et le troisième sur les voitures concernées) rang, on peut même charger 2 224 l de marchandises (2 054 l en 7 places).

Pour découvrir la principale nouveauté intérieure, il faudra lever la tête. En effet, comme la plupart des Renault récentes, le toit vitré, dont la surface atteint 1 m2, est de type Solarbay. La dalle de verre peut donc s’obscurcir en partie ou totalement grâce à un courant électrique.

Autre nouveauté, qui ne réjouira pas les complotistes de tout poil, une caméra est intégrée au montant A côté conducteur et permet de s’assurer que son attention est bien portée sur la route et/ou qu’il ne s’endort tout simplement pas. Un système visiblement assez sensible puisqu’il nous aura gratifiés de plusieurs alertes durant notre essai.

Pas tout à fait le même moteur

Jusqu’à présent, la sixième génération d’Espace n’était distribuée en France qu’avec la motorisation E-Tech Full Hybrid de 200 ch basée sur le 3 cylindres 1.2 Turbo. Eh bien, ce sera toujours le cas… même si Renault insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas exactement du même moteur.

La vérité, c’est que ces deux formules sont exactes. En effet, on retrouve bien le couple 1.2 turbo/moteur électrique délivrant 200 ch. Mais, désormais, le bloc essence est doté d’un dispositif d’admission variable. Le Losange indique donc désormais une consommation moyenne homologuée comprise en 4,8 l et 5 l/100 km, ce qui permet à l’Espace d’échapper au malus écologique (109 à 114 g/km de CO2). Et comme il boxe plutôt en catégorie poids plume (à partir de 1 598 kg à vide), une partie de la gamme échappe également au malus au poids.