Comme précédemment, la gamme Espace s’articule autour de 3 niveaux de finition dont les noms (Techno, Esprit Alpine et Iconic) sont repris des autres modèles Renault. La gamme débute à 45 000 €. Une somme coquette mais parmi les plus raisonnables de la catégorie. D’autant que la dotation est loin d’être indigente, les jantes de 19", les vitres arrière surteintées, la banquette coulissante, le chargeur de smartphone à induction, le système audio Arkamys et l’OpenR Link 12", intégrant les services connectés Google, ne réclament aucun supplément.

Contre 3 300 € de plus, l’Esprit Alpine adopte une présentation plus sportive comprenant, par exemple, les roues de 20", les inserts en Alcantara sur la planche de bord et les contre-portes, et la sellerie tissu/Alcantara. Le 4Control Advanced est également de la partie.

Le haut de gamme Iconic reprend ce dernier mais a fait le choix d’une présentation plus luxueuse, avec une sellerie, noir ou gris clair au choix, imitant le cuir livrée de série. Afin de justifier un tarif de base de 50 300 €, elle embarque aussi les sièges avant électriques chauffants, tout comme l’est le volant, les caméras 360°, le park assist, la fonction mains-libres pour le hayon et la conduite autonome de niveau 2.

Des dotations solides, donc, même si l’on déplore que les phares matriciels imposent systématiquement un supplément (1 000 €, mais indisponible sur Techno) et que le toit Solarbay soit un poil onéreux (1 500 €).