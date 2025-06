Quelques améliorations pour la sportive MG Cyberster

Depuis l’année dernière, Mg propose bel et bien une sportive cabriolet électriques en plus de ses modèles grand public électriques et hybrides plutôt tournés vers le low-cost. La Cyberster existe même désormais en deux versions, l’une de 340 chevaux à propulsion et l’autre à transmission intégrale de 510 chevaux.

Très performante et agréable à vivre, cette Cyberster souffrait de quelques défauts à son lancement comme un amortissement moyennement efficace (et très rebondissant). Ce problème a vraisemblablement été en partie corrigé sur la nouvelle version propulsion et de ce que nous avons compris, les variantes à transmission intégrale doivent également progresser grâce à un changement des réglages.

D’autres nouveautés en Chine

Ce n’est pas tout : en Chine, le modèle vient de recevoir quelques nouveautés. Les clients peuvent désormais opter pour un joli vert « Iris Green » et le gris « Andes Grey » et l’intérieur gagnerait de nouvelles combinaisons de couleurs. Le réglage électrique des sièges évolue aussi (bonne nouvelle car l’assise paraissait un peu étrange). La voiture gagne aussi un nouveau déflecteur pour réduire les remous en conduite ouverte.

L’autonomie de la voiture pourrait par ailleurs progresser légèrement grâce à des mises à jour logicielles et la version GTS coupé se prépare à rejoindre le catalogue en Chine.

Bientôt le coupé ?

Ces quelques améliorations devraient vite rejoindre le marché européen aussi et le Cyber GTS Coupé pourrait trouver lui aussi son chemin chez nous.