Le MG Cyber GTS annonce une rivale de l'Alpine A110 électrique

Il se passe toujours beaucoup de choses au Festival of Speed de Goodwood et après avoir déjà dévoilé sa sportive décapotable Cyberster l’année dernière, le constructeur Mg y montre cette fois la Cyber GTS aux côtés du nouveau SUV hybride rechargeable eHS. Comme vous le devinerez sans difficulté, il s’agit d’une version coupé du cabriolet vu l’année dernière avec une face avant, une poupe et des proportions identiques.

Vous lui trouverez sans doute d’autant plus un air de Jaguar F-Type avec cette ligne de toit à la silhouette rappelant celle de la sportive anglaise, qui vient de quitter définitivement le catalogue de la marque.

Un concept-car, pour l’instant

A noter qu’il s’agit pour l’instant d’un concept-car, qu’on imagine très proche du futur modèle de série. On ne connaît pas encore ses caractéristiques techniques mais la voiture devrait rester proche sur ce plan du Cyberster cabriolet. Avec probablement, donc, une variante propulsion de base développant 340 chevaux et une variante à deux moteurs et transmission intégrale revendiquant plus de 540 chevaux.

Ces sportives MG arrivent dans un contexte où plusieurs marques de voitures de sport passent à la technologie 100% électrique : Alpine, qui prévoit d’ailleurs une voiture de sport à zéro émission pour remplacer directement l’A110 actuelle, mais aussi Porsche dont les Cayman et Boxster abandonneront le moteur à pistons dès l’année prochaine. Reste à savoir dans quelles proportions les nouvelles taxes douanières instaurées en Europe pour les voitures électriques fabriquées en Chine gêneront ces sportives MG, dont le prix de base était attendu aux environs des 60 000€ « seulement ».