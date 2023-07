Le nom de MG évoque peut-être pour vous l’âge d’or des jolis roadsters à l’anglaise et les années 60 Mais depuis que la marque appartient au groupe SAIC, « Morris Garage » ne commercialisait plus que des modèles compacts et familiaux au positionnement tarifaire extrêmement agressif. En pleine conquête de notre marché avec son hybride rechargeable EHS et surtout ses électriques à petit budget ZS, MG5 et dans une moindre mesure le Marvel-R, le constructeur « britannique » a fait sensation l’année dernière avec sa MG4 positionnée 10 000€ moins cher que ses concurrentes et dotées de qualités supérieures à celles de ses précédents modèles.

dailymotion Présentation vidéo - MG Cyberster (2023) : une voiture de sport électrique au prix de l’Alpine

Mais MG veut en finir avec l’image de marque « low-cost » qu’on lui colle volontiers. A Goodwood, son stand regorge de modèles dont la fiche technique évoque plutôt des productions de constructeurs sportifs. Aux côtés de la MG4 X-Power, dont les 435 chevaux lui permettront peut-être de supporter la comparaison face à une Tesla Model 3 Performance, l’enseigne expose le délirant concept-car EX4 rendant hommage à la monstrueuse citadine Metro de l’époque du Groupe B en rallye. Et elle montre surtout le Cyberster, une authentique voiture de sport cabriolet dont les proportions rappellent celles de la Jaguar F-Type (avec une couleur très « Mazda MX-5 » dans l’esprit).

Le design ne verse pas vraiment dans l’originalité mais l’auto s’inscrit bien dans la catégorie des machines qu’on remarque lorsqu’elles passent dans la rue (surtout avec des portières à ouverture en élytre !), même si elle ne fera évidemment aucun bruit avec sa mécanique entièrement électrique. Tapissé de cuir et d’Alcantara, l’intérieur ressemble lui aussi à celui d’une Jaguar F-Type. On retrouve un incontournable écran numérique géant pour l’inscrire dans notre époque, tourné ici surtout vers le conducteur. Mais il y a de jolis matériaux et une finition à des années-lumière de celle d’une MG5 (de ce que nous avons pu voir de l’exemplaire de pré-série exposé pas loin de la maquette visible dans ces images). Quant au volant « yoke » façon Tesla, il ne sera qu’optionnel et le modèle de série affiche une forme bien plus conventionnelle.

De 300 à 500 chevaux

MG refuse pour l’instant de communiquer sur la fiche technique précise de la voiture. On sait juste que sa version d’entrée de gamme développera environ 300 chevaux via un moteur installé sur le train arrière, ce qui fera d’elle une pure propulsion. La variante haut de gamme visera plutôt les 500 chevaux grâce à l’ajout d’un second moteur sur le train avant (formant une transmission intégrale), avec un 0 à 100 km/h qui pourrait demander moins de trois secondes. De quoi développer des performances de pointe sur le papier donc, sans qu’on connaisse la capacité de la batterie pour le moment.

A partir de 60 000€ environ

Il nous reste aussi à connaître le prix de la machine mais le Cyberster s’imposera certainement comme la plus chère de toutes les MG. L’addition devrait en effet démarrer dans la région des 60 000€ pour la variante propulsion de 300 chevaux et pourrait dépasser les 70 000€ dans sa version de pointe. Elle coûtera donc au moins autant d’argent que la très savoureuse Alpine A110 thermique, une sportive réputée pour ses performances et surtout le plaisir de conduite qu’elle génère. Rendez-vous donc d’ici la fin de l’année pour voir ce que cette MG d’un genre nouveau a dans le ventre, et si elle peut permettre à la marque de devenir crédible sur le segment des voitures qu’on n’achète pas uniquement pour leur prix bas.