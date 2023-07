MG4 X-Power (2023) : l'ultra-sportive électrique low-cost ?

La MG4 a totalement chamboulé le marché des compactes électriques grâce à sa tarification très attractive et à des prestations d’un niveau correct par rapport aux références du segment que sont les Renault Mégane E-Tech et autres Cupra Born. Jusqu’à présent, elle existait dans une version à 170 chevaux facturée 29 990€ et une variante à 204 chevaux équipée de batteries de 64 kWh à 35 990€. Mais elle va désormais jouer sur le terrain des modèles sportifs et puissants grâce à sa nouvelle déclinaison X-Power, dont l’appellation rappelle l’époque des versions thermiques rigolotes du début des années 2000.

Version européenne de la MG4 Triumph Edition chinoise, la MG4 X-Power développe 435 chevaux et 600 Nm de couple en pointe (via un moteur de 204 chevaux à l’avant et un inédit bloc de 245 chevaux à l’arrière), ce qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et donc de se rapprocher des chronos d’une Tesla Model 3 Performance sur le papier. MG ne précise pas encore la taille de ses batteries, ni son prix (on parle d’un premier prix en Angleterre de 36 495 livres sterling soit environ 42 600€ !). La voiture disposera d’un châssis adapté à la conduite sportive et d’un groupe motopropulseur plus efficace.

De gros freins et une présentation plus agressive

Les jantes spécifiques de 18 pouces de la MG4 X-Power cachent des freins dont les disques (ventilés à l’avant) mesurent 345 mm de diamètre devant et 340 mm à l’arrière. Le constructeur « Anglais » annonce par ailleurs la présence d’un blocage de différentiel électronique, d’un système de vectorisation du couple entre les quatre roues (via l’action des freins ?), d’amortisseurs plus fermes, d’une suspension plus rigide de 25% et de ressorts recalibrés. La voiture sera présentée au Festival of Speed de Goodwood la semaine prochaine et disponible à la commande dès le 17 juillet. Reste maintenant à voir ce que cette Chinoise à hautes performances a vraiment dans le ventre…