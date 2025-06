Alpine A110 thermique contre MG Cyberster électrique, il n'y a pas match ?

« Mais comment pouvez-vous comparer deux voitures aussi différentes ? C’est ridicule ! », s’exclameront ceux qui trouvaient déjà saugrenue l’idée de confronter une Alfa Romeo Giulia à une Tesla Model 3 Performance dans l’univers des berlines sportives à moins de 60 000€. Pourtant quand on observe le marché automobile actuel et qu’on se focalise sur les vraies voitures de sport encore atteignables pour le commun des mortels, ces deux machines évoluent vraiment dans le même univers.

L’Alpine A110 coûte 65 000€, avec 3 784€ de malus écologique 2025 à régler à cause de ses 153 g/km de CO2 en version de base. La MG Cyberster, de son côté, demande 67 990€ dans sa version à transmission intégrale mais échappe totalement à l’écotaxe grâce à sa motorisation entièrement électrique. Et ailleurs, il ne reste pas grand-chose : la Toyota Supra de base, avec son modeste 4 cylindres turbo de 258 chevaux, démarre à 64 100€ auxquels il faut ajouter au minimum 6 126€ de malus français 2025. Vous voulez la version à six cylindres ? C’est 75 600€ au minimum avant de payer 40 468€ de malus écologique !

Il reste bien la BMW Z4 aussi, affichée à 56 350€ avec son petit 4 cylindres turbo de 197 chevaux, mais elle souffre d’un malus de 6 126€ au minimum pour des performances assez moyennes (sa version à 6 cylindres revient à plus de 100 000€ une fois le malus déduit). La Porsche 718 Cayman ? Retirée du marché (et de toute façon elle se facturait plus de 130 000€ à cause de son malus). Toyota GR 86 ? Censurée en France à cause de ce satané malus qui l’a tuée. Audi TT ? Ça n’existe plus depuis longtemps. Mercedes SLC ? Pareil.

Bref, ces deux voitures que tout oppose naviguent bien dans le même périmètre concurrentiel si on les résume à des sportives à deux places capables de hautes performances et elles coûtent quasiment le même prix (à 794€ près !). Voilà pourquoi ce comparatif, aussi « exotique » soit-il, ne nous paraît pas si ridicule. L’Alpine A110 se distingue comme la voiture de sport thermique la plus résiliente en France grâce à sa légèreté de conception et son moteur au grammage CO2 limité, alors que la MG Cyberster fait figure d’extraterrestre avec son surpuissant groupe motopropulseur électrique caché sous une carrosserie évoquant le style des cabriolets anglais.

Au registre de la praticité, précisons que la MG Cyberster possède un coffre de 249 litres à l'arrière. L'Alpine A110, elle, revendique 100 litres sous le capot avant et 96 litres à l'arrière. Il y a mieux pour déménager mais ces deux machines peuvent au moins voyager avec un peu d'affaires.