Reprendre le volant d’une Alpine A110, c’est toujours se replonger dans un univers qui ressemble vraiment à la perfection automobile pour ceux qui recherchent avant tout le plaisir de pilotage pur. La force de cette auto consiste à offrir une telle pureté comportementale tout en restant extrêmement polyvalente dans la vie quotidienne et tout ça sans une approche particulièrement extrême mécaniquement parlant. Au volant en conduite sportive, d’ailleurs, on ne ressent même pas le manque d’une vraie boîte manuelle ! A titre personnel (et Adrien semble d’accord avec moi), j’ai d’ailleurs tendance à préférer l’A110 de base qui offre le meilleur rapport du marché entre le prix et le plaisir de conduire. L’A110 R bénéficie bien d’une efficacité très supérieure sur route et sur circuit grâce à ses suspensions encore meilleures et ses pneus semi-slick, mais elle coûte deux fois plus cher.

En comparaison, la Cyberster domine la Française dans les accélérations en ligne droite mais s’éteint totalement dans les virages où l’Alpine prend vie et devient même géniale. Mais si cette drôle d’Anglaise naturalisée Chinoise reste à des années-lumière de l’A110 en termes de pureté de pilotage, vous auriez bien tort de la mépriser. Proposer de telles performances, ce design et ces sensations à ce prix, c’est tout simplement quelque chose d’unique sur le marché. Et même avec ses petits défauts de jeunesse qui semblent en voie d’amélioration (les réglages de l’amortissement en premier lieu), elle reste une vraie GT de rêve dont les qualités peuvent parler à tous ceux qui ne se focalisent pas en priorité sur le plaisir qu’on prend en explorant toute l’excellence dynamique d’une voiture. Même si nous jugeons avant tout une sportive sur ce seul critère (et je sais que certains puristes parmi les commentateurs de Caradisiac le font aussi), y a certes plein d’autres façons de prendre du plaisir dans une voiture et l’approche assez humble de MG en la matière rend même cette Cyberster attachante. Même si la marque du groupe SAIC a encore beaucoup à apprendre en matière de réglages dynamiques de ses autos, elle commercialise l’un des produits les plus fous du marché quand on rapporte son prix à ses prestations.

Et toute l’ironie de la situation, c’est qu’Alpine travaille désormais à la remplaçante électrique de cette A110 en fin de carrière. On le redit encore, il vous reste un peu de temps pour craquer et découvrir l’une des meilleures voitures de sport de toute l’histoire de l’automobile. Si conduire reste votre activité préférée dans une voiture, c’est la reine du marché.