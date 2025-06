« J’avoue que je prends un plaisir fou à vivre avec cette MG Cyberster. En plus, c’est la caméra-car parfaite », lâche Adrien Raseta en arrivant au volant de son cabriolet aux portières extravagantes. Il faut bien avouer que les sensations expérimentées à bord de la sportive anglaise de fabrication chinoise s’avèrent assez déstabilisantes : une marque connue pour ses hybrides et électriques low-cost capable de concevoir une GT raffinée à vivre, vraiment ? Eh bien oui. Malgré de gros défauts d’ergonomie (les écrans aux menus mal conçus et en partie masqués par le volant ou l’assise haute et un peu bizarre, principalement), la Cyberster permet de découvrir les joies inédites du roulage cheveux au vent en plein silence.

Et évidemment lorsqu’on commence à jouer de l’accélérateur (surtout en ayant activé le mode Supersport au volant), les performances se conforment à l’univers des voitures électriques puissantes où les catapultages représentent la norme. Avec 510 chevaux et 725 Nm de couple (et malgré les 1 985 kg à vide de la bête), la MG produit des performances de grosse super-sportive (0 à 100 km/h en 3,3 secondes). Mais malgré une attaque de pédale de frein correcte et une caisse visiblement bien équilibrée, on manque hélas d’une gestion intéressante de la puissance et du couple entre les quatre roues : entre les lignes droites, l’auto se contente de réduire les performances dès qu’il y a de l’angle de volant et ne met jamais à contribution ni son groupe motopropulseur, ni la gestion électronique de son châssis pour aider à tourner ou jouer avec ses limites. A ce niveau, une Porsche Taycan, un Hyundai Ioniq 5 N ou même une Tesla Model 3 Performance font beaucoup mieux.

Surtout, la Cyberster souffre d’un amortissement à l’efficacité parfois franchement mauvaise. La voiture secoue ses occupants à la moindre bosse et, sur un raccord de bitume particulièrement abrupt sur l’autoroute liant l’aéroport de Marignane à Marseille (qui fait déjà sauter mon pauvre Suzuki Jimny), j’avais presque l’impression de conduire General Lee au-dessus d’une voiture du shérif. Cet amortissement raté nuit heureusement surtout au confort, la voiture restant stable lorsqu’elle se met à gigoter à cause de son train arrière si rebondissant. A noter que cette suspension aurait été corrigée en partie sur la nouvelle version propulsion d’entrée de gamme et que le Cyberster à transmission intégrale doit lui aussi recevoir de nouveaux réglages sur les prochains exemplaires livrés.

Dans l’Alpine, tout devient si parfait

L’Alpine ne fait pas non plus l’unanimité à l’intérieur avec ses comodo et autres boutons piochés dans la banque de pièce du groupe Renault (on avait énuméré ces pièces communes à certaines autos de la marque au losange et aux Dacia dans un précédent dossier), qui font tousser les snobs. On bénéficie en tout cas dans la Française d’une position de conduite absolument parfaite et dès les premiers tours de roue, la magie opère malgré le volant un peu gros et les palettes fixes trop petites. Comment une auto à la vocation plutôt radicale peut se monter si confortable ?

Profitant d’un amortissement dont les réglages semblent quasiment parfaits, l’A110 devient complètement souveraine sur la route quand le rythme s’accélère. On rentre alors dans une sorte de communion totale où chaque geste et chaque réaction deviennent totalement naturelles et instinctives. De la direction à la boîte en passant par le ressenti de la pédale de frein, tout ce qu’on ressent procure immédiatement une confiance maximale (surtout que le gabarit de la voiture aide aussi). Entre un sous-virage rassurant quand on tire un peu trop sur le train avant et une poupe à la fois mobile à souhait mais aussi très facile à tenir à rythme routier, l’A110 se montre vraiment grisante et procure des frissons quel que soit le degré d’attaque. Très facile à pousser et passionnante à découvrir, elle jouit d’une motricité impeccable et donne l’impression de conduire une voiture de rallye avec son petit 4 cylindres de 252 chevaux à la sonorité hargneuse (dont on entend souvent la soupape de décharge du turbo au lever de pied !) et sa boîte très courte. C’est l’extase !

En plus, la consommation reste sous les 10 litres aux 100 en conduite tranquille et dépasse à peine les 15 litres quand on « tape dedans ». De son côté, la Cyberster se montre elle aussi assez frugale dans la vie de tous les jours (largement moins de 20 kWh/100 et garde un peu plus de 300 km d’autonomie avec des phases de conduite un peu « extrêmes ». On a juste moins longtemps envie de s’amuser que dans l’Alpine…