Hyundai Ioniq 5 N (2024) - Une électrique qui simule des plaisirs d'essence ! (Essai vidéo)

En bref : Véhicule familial Sportif Électrique 650 ch à partir de 78 000 €

Saugrenue pour certains, géniale pour d'autres, l'idée de proposer un comportement mécanique de sportive essence au volant d'un modèle électrique a de quoi diviser les passionnés. Nous ne nous sommes donc pas fait prier pour mettre la serviette autour du cou et goûter aux plaisirs de celle qui s'apparente au steak de soja de l'automobile, à savoir la nouvelle Hyundai Ioniq 5 N. Parvient-elle à tromper les papilles avec ses arômes d'antan 100 % artificiels ? C'est ce que nous allons voir.

Pour sûr, cette lubie peut paraître stupide : si l'on exclut le poids des batteries et la tendance à chauffer de ces dernières sur certains modèles, l'électrique a tout pour plaire : moteurs compacts et puissants multipliables aisément, couple instantané, pas de passages de vitesses (hormis sur quelques modèles dotés de deux rapports pour améliorer encore les performances), silence de fonctionnement, aucun rejet sur place : l'efficacité est au rendez-vous.

En totale opposition, les moteurs thermiques cumulent des défauts que l'on tente de rattraper depuis des lustres : bruit, pollution à tous niveaux, rendement énergétique de cheminée ouverte, difficulté à trouver couple et/ou puissance, nécessité de faire évoluer les régimes avec des boîtes plus ou moins réussies réussis : une vraie catastrophe pour les plus pragmatiques.



Sauf que les défauts des moteurs à combustion interne font tout le sel de la conduite pour de nombreux amateurs de sportives qui restent sur leur faim quand il s'agit de se catapulter dans un calme olympien avec un véhicule zéro émission, même si les vitesses stratosphériques atteintes s'accompagnent parfois de comportements routiers dynamiques, voire enjoués.

Voilà pourquoi cette Ioniq 5 N ne se contente pas de développer 650 ch grâce à ses deux moteurs (383 ch devant, 412 ch derrière) et d'expédier le 0 à 100 km/h en 3s4 : en proposant différents modes de conduite, elle peut également simuler le comportement et les bruits d'un moteur essence, et même des passages de vitesses (avec des à-coups !).

Alors bien sûr, c'est du faux. Chacun jugera la démarche, notre objectif restant de savoir si la magie opère. Par ailleurs, différents réglages permettent d'améliorer les sensations au volant (direction, suspension pilotée, blocage de différentiel arrière électronique…).

De fait, cette Coréenne au grand méchant look pourrait bien être l'un des véhicules électriques les plus intéressants du moment, d'autant qu'elle reste fidèle à sa vocation de véhicule familial (espace aux jambes généreux, banquette coulissante, grand coffre) et accroît encore son autonomie avec une batterie maousse de 84 kWh utiles (448 km annoncés en cycle mixte)… Du moins pour ceux qui auront 78 000 € à dépenser, soit un surcoût de 13 900 € par rapport à une version HTRAC 4x4 deux fois moins puissante, plus sage esthétiquement et à la batterie plus petite (78 kWh)…