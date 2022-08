Comparatif vidéo - Les plus belles sonorités du marché

Qui ne s’est pas un jour retourné en entendant une voiture passer dans la rue ? Ce simple geste que tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie, va prochainement disparaître avec l’interdiction de la vente des modèles thermiques en 2035. Un drame pour tous les passionnés de belles mécaniques, même si certains constructeurs auront droit à des dérogations. Toutefois, cette date va marquer le début de la disparition programmée des moteurs thermiques, qui sont multiples. Comprenez par là que sous ce terme générique se cache une multitude de motorisations avec chacune leurs spécificités que ce soit en nombre de cylindres, de puissance et bien évidemment de sonorité. Et c’est justement pour apprécier les derniers instants de ces moteurs que Caradisiac a choisi de réunir un plateau composé de la majorité des architectures moteurs présentes sur le marché. Au total : 8 voitures, près d'un million d’euros et surtout 3 000 chevaux avec un but : vous ravir les oreilles.

Ainsi, nous avons rassemblé un trois cylindres, un cinq cylindres, un six cylindres en ligne, un six cylindres à plat, un V6, un V8 et même un V12. Et comme l’électrique va devenir incontournable, un modèle électrique sera bien évidemment présent. Ainsi, pour représenter chaque catégorie, nous avons sélectionné un véhicule jouant le rôle d'ambassadeur.

Ont été ainsi retenus respectivement une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, une Aston Martin DBS Superleggera, une Audi RS3, une BMW M3, un Mercedes Classe G63 AMG, une Peugeot 208 Puretech, une Porsche 911 GT3 Touring, mais aussi une électrique avec l’incontournable Renault Zoé. 8 modèles qui représentent 8 visions bien distinctes de l’émotion automobile sonore.

Alors bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive mais elle est représentative de la variété des moteurs thermiques figurants sur le marché. Parmi les absentes, on peut citer le quatre cylindres à plat spécialité de Subaru et équipant aussi les dernières Porsche Cayman et Boxster. Il y a aussi le V10 atmosphérique de l’Audi R8 ou de certaines Lamborghini et bien sûr le très exclusif W16 des Bugatti. Vous l’aurez deviné, la diversité est l’une des richesses du thermique par rapport à l’électrique, nettement moins riche dans ce domaine.

Vous l’aurez compris, aujourd’hui, on ne parlera pas de consommations, ni de malus ou de rejets de CO2, on est ici pour se faire plaisir et profiter de sonorités qui vont prochainement disparaître dans les années à venir. C'est le moment de monter le son.

Merci au Pole mécanique de la Clé des champs de Clastres pour son accueil durant notre reportage.