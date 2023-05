Les essais de Soheil Ayari - Quelle est la meilleure Alpine?

Alpine est indéniablement liée à l’histoire automobile française. La marque créée en 1962 par Jean Rédélé a très vite connu le succès en compétition mais aussi auprès des clients grâce aux qualités sportives et au poids très contenu de ses modèles. La star incontournable est bien évidemment l’A110 très vite surnommée « Berlinette ». Frappée par des difficultés liées notamment à la crise pétrolière, l’histoire d’Alpine prend fin en 1977.

Il a fallu attendre 2017 pour voir Alpine renaître de ses cendres Et bien sûr le modèle du renouveau a été une réinterprétation moderne de l’A110. Au programme : un quatre cylindres 1.8 T de 252 ch pour un poids flirtant avec les 1 100 kg. Au fil des années, la gamme de cette nouvelle berlinette s’est étoffée avec l’arrivée de nouvelles déclinaisons.

Aujourd’hui, l’originelle est toujours en vente, mais elle côtoie aussi d’autres versions dont notamment la « S » forte du même moteur mais désormais poussé à 300 ch et est équipée de certains artifices esthétiques spécifiques avec un kit carrosserie mais surtout un pack aéro comprenant un aileron arrière, une peinture bicolore et des jantes 18 pouces particulières.

Enfin, au sommet de la gamme, depuis peu trône l’A110 R, la version la plus radicale faite pour la piste. Elle se distingue par ses nombreux éléments en carbone : capot, lame avant, jupes latérales, lunette arrière et même les jantes qui affichent un look différent entre l’avant et l’arrière. Résultat : 34 kg de moins par rapport à une A110 avec kit aéro et sans toit carbone. Les modifications portent également sur l’intérieur avec un habitacle recouvert de microfibres, des sièges baquets Sabelt avec harnais 6 points et des exemplaires numérotés.

Trois Alpine, trois versions de la sportivité, laquelle acquérir ? Pour le savoir, nous les avons confiées à notre pilote maison Soheil Ayari sur le circuit de la Ferté Gaucher.

Les forces en présence

A110

A110 S A110 R

Puissance 252 ch 300 ch 300 ch Couple 320 Nm 340 Nm 340 Nm Poids 1 103 kg 1 109 kg 1 082 kg Monte pneumatique Michelin Pilot Sport 4 Michelin Pilot Sport Cup 2 Michelin Pilot Sport Cup 2 Prix

62 500 € 74 500 € 110 000 € Prix modèle essayé 65 670 € 91 310 € 116 000 € Malus 1 761 € 1 901 € 1 901 €

