Essai vidéo - Alpine A110 R : un surcoût justifié ?

EN BREF : 300 ch 1 082 kg 0 à 100 km/h en 3s9 à partir de 105 000 €

À lire la fiche technique de l'A110 R, Alpine semble être allé au bout du concept de la "Ber linette" ultralégère et efficace. Avec à peine plus de 1 100 kg sur la balance, les modèles A110 et A110 S évoluaient déjà dans la catégorie poids plume.

Mais ici, la quête du gramme est allée encore plus loin avec un gain de 34 kg sur la balance par rapport à une A110 S dotée du kit aéro, soit 1 082 kg seulement, grâce à l’emploi massif de fibre de carbone, et… environ 300 kg de moins que ses féroces rivales ! Et ce n'est pas tout…

Parmi les éléments qui sont constitués de la précieuse fibre, on notera notamment le capot, le toit, la lunette arrière, les différentes jupes et, plus rare encore dans le créneau des sportives pensées pour la piste, les jantes, qui à elles seules assureraient un gain de 12,5 kg par rapport à des modèles classiques en alliage.

Qui propose ce type de jantes dans la production automobile ? Pas grand monde… L'indice, d'ailleurs, que ce n'est pas forcément la meilleure idée : certes, la réduction des masses non suspendues est cruciale, mais à quel prix, sachant qu'une réparation ou un changement en cas de pépin risque de coûter très cher. Ne boudons pas notre plaisir, saluons simplement cette démarche qui transpire la passion. Vous noterez que le dessin est différent entre les deux essieux, les ingénieurs ayant privilégié le refroidissement des freins à l’avant, et l’aérodynamique à l’arrière.

L’aérodynamique d’ailleurs, a été particulièrement travaillée pour améliorer à la fois la vitesse de pointe et la stabilité. Bien que la puissance n’augmente pas (le 1.8 turbo essence stagne à 300 ch), l’A110 R file désormais à 285 km/h (avec la suspension rabaissée au maximum), soit 10 km/h plus vite que la S, tandis que l’aileron arrière, identique à celui du kit aéro de ladite frangine mais repositionné grâce à des mâts spécifiques, génère 29 kg d’appui supplémentaires.

Bien entendu, châssis et trains roulants ne sont pas oubliés puisque l’A110 R s’offre des barres antiroulis plus rigides (+10 % devant, +25 % derrière), et des suspensions réglables en plusieurs points. Grâce à une bague montée sur un filetage en partie inférieure, il est possible de faire varier la hauteur de caisse : en mode normal, l'A110 R est plus basse que la S de 10 mm. Et dans le cadre d'une utilisation piste, on peut la rabaisser de 10 mm encore, à condition de sortir l'outil adéquat. Il est également possible de faire varier la dureté sur 20 niveaux, grâce à une bague située en haut de l'amortisseur. Si celle-ci s'ajuste à la main, il est nécessaire de soulever l'auto à l'aide d'un cric pour l'atteindre.

Autre bonne nouvelle : l'A110 R chausse d’office des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 qui assurent non seulement une meilleure tenue en courbe mais davantage de grip en accélération, à condition d'être bien chauds. Alpine annonce d’ailleurs un 0 à 100 km/h en 3s9, contre 4s2 pour une 110 S équipée de Michelin Pilot Sport 4, plus typés route.

À l’intérieur, l’ambiance course est de mise avec un mobilier intégralement recouvert d'un habillage microfibres, des sièges baquet carbone qui permettent également de gagner du poids (-5 kg), et des harnais remplaçant les lourdes ceintures d’origine. Pour répondre à l'homologation, ces derniers sont dotés d'un témoin sonore de débouclage.

Reste à savoir si tout ce petit monde change radicalement le comportement de l’A110 R… Pour jauger les progrès réalisés, la marque nous a conviés à en prendre le volant sur les routes tortueuses entourant Madrid, et sur le très sélectif tracé de Jarama.