MG4 : bientôt 435 ch et 520 km d'autonomie

La MG4 est de plus en plus visible sur nos routes. Il faut dire qu’elle connaît un succès certain et s’est classée cinquième vente des véhicules électriques en France au mois de mai (1 593 exemplaires).

Pour développer son image, MG a besoin de versions plus performantes. Elles sont prévues dans le courant de l’année et nos confrères néerlandais du site Auto Week nous en disent davantage.

En effet, la version sportive X-Power devrait afficher une puissance de 435 ch, soit 15 ch de moins que la déclinaison dédiée au marché chinois. Elle transmettra sa puissance aux quatre roues via deux moteurs électriques. L’accélération de 0 à 100 km/h devrait rester sous la barre des quatre secondes. Un chiffre tres respectable lorsque l'on sait qu'une Audi RS3 effectue la même "manœuvre" en 3,8 secondes. Cette version X-Power devrait se contenter de la batterie de 64 kWh, dont l’autonomie atteindrait 385 km. La version Comfort de 204 ch, accompagnée de la même batterie, va plus loin avec 450 km homologués.

Côté look, le suspens reste entier. Elle pourrait tout de même adopter des jantes de plus grand diamètre et une face avant plus agressif. Quant à l'aileron arrière, sa forme actuelle est déjà suffisamment suggestive.

520 km d'un trait

Une MG 4 à "grande batterie" est aussi en approche. Le but est alors de parcourir jusqu’à 520 km grâce à une capacité de 77 kWh. Sur ce point, une Volkswagen ID.3, dotée d’une capacité équivalente, fait un peu mieux avec 557 km (WLTP), mais les Peugeot E-308 (410 km) et Renault Megane E-Tech (450 km) ne peuvent suivre la comparaison. A noter que cette MG 4 serait équipée d’un moteur de 245 ch, entraînant uniquement les roues arrière.

Avec une puissance confortable et un rayon d’action supérieur à 500 km, la MG 4 aura de quoi séduire de nouveaux clients. Il reste cependant la notion de prix, difficile aujourd’hui à estimer. Néanmoins, il sera, sans aucun doute, compétitif.

La gamme de la MG 4 est actuellement affichée à partir de 29 990 € et culmine à 35 990 € (hors bonus de 7 000 € déduit).